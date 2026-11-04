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A estos trabajadores en Colombia les empezarían a descontar desde $53.000 extra por salud con Ley Rescate

Los trabajadores en Colombia, en algunos casos, verán reducciones sobre sus salarios por la Ley Rescate

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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El Gobierno De la Espriella, en el marco del proyecto que busca sanear las finanzas del país, propone que algunos trabajadores en Colombia paguen bastante más por los descuentos que se hacen directamente en el salario para los pagos a la salud.

De acuerdo con el documento, una de las mayores presiones fiscales se concentra en la billonaria cifra que demanda la salud para mantener los servicios esenciales.

edad de retiro forzoso de los trabajadores colombianos en el sector público
Imagen creada con Gemini

En ese sentido, son objeto de nuevos descuentos los trabajadores en Colombia, así como los empleadores, salvo aquellos que ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, $3.501.810.

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Ahora, para quienes tienen un salario superior a ese límite se propone un esquema de aumento progresivo en lo que se descuenta por salud, con lo que los empleados dependientes, es decir, quienes tienen un contrato laboral, verán incrementos que van desde los $52.527 hasta los $437.000.

Así se darían los mayores descuentos por salud de los trabajadores en Colombia

  1. Salario entre $3.501.811 y $5.252.715: cotizarían 5,5 %
  2. Pasarían a pagar entre $192.600 y $288.900
  3. Aumento: entre $52.527 y $78.791
  4. Salario entre $5.252.716 y $7.003.620: cotizarían 6 %
  5. Pasarían a pagar entre $210.109 y $280.145
  6. Aumento: entre $315.163 y $420.217
  7. Salario entre $7.003.621 y $8.754.525: cotizarían 6,5 %
  8. Pasarían a pagar entre $455.235 y $569.044
  9. Aumento: entre $175.091 y $218.863
  10. Salario entre $8.754.526 y $17.509.050: cotizarían 6,5 %
  11. Pasarían a pagar entre $569.044 y $1.138.088
  12. Aumento: entre $218.863 y $437.726
reforma fiscal
Miguel Gómez, ministro de Hacienda.
Foto: Valora Analitik.

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Para los trabajadores en Colombia de más altos ingresos, entre los $17,5 millones y los $43 millones, los ajustes se harían con base en cotizaciones de entre el 7 % y el 8 %, por lo que los aumentos por salud variarían entre los $525.000 y los $1,75 millones.

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