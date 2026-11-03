Gobierno De la Espriella anunció el nuevo recorte que hará para entidades públicas en diciembre

El Gobierno De la Espriella estableció nuevas disposiciones para regular el uso de los recursos públicos durante las celebraciones navideñas y las actividades de cierre de año en las entidades estatales. La medida busca limitar los gastos con presupuesto oficial en eventos de carácter recreativo o festivo que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones institucionales.
La directriz fue formalizada mediante una circular firmada por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El documento está dirigido a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes, presidentes y representantes legales de las entidades que hacen parte de los sectores central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Entre las principales instrucciones se establece que las entidades públicas deberán evaluar la necesidad y pertinencia de los gastos previstos para diciembre. En particular, tendrán que abstenerse de comprometer recursos del Estado en celebraciones de fin de año que no cuenten con una justificación institucional y cuya finalidad sea exclusivamente recreativa.
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La circular señala que la administración del presupuesto público debe estar orientada por principios de legalidad, economía, eficiencia, responsabilidad y planeación. Estos criterios obligan a los funcionarios responsables de la ejecución presupuestal a garantizar que cada gasto tenga un propósito relacionado con las actividades y los objetivos de la entidad.
En ese sentido, las reuniones, eventos y celebraciones programadas con motivo de la Navidad no podrán convertirse en una justificación automática para utilizar recursos oficiales. Las entidades deberán analizar si las actividades previstas responden a una necesidad propia de su funcionamiento y si existe un fundamento que permita respaldar el uso de dinero público.
La instrucción también se sustenta en las facultades de dirección y coordinación del director del Dapre, contempladas en el numeral 11 del artículo 19 del Decreto 2647 de 2022. Esta norma le otorga competencias para impartir orientaciones a los ministerios y departamentos administrativos, con el propósito de coordinar las prioridades del Gobierno Nacional y hacer seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.
Uno de los aspectos centrales de la disposición es que las celebraciones navideñas y los encuentros de cierre de año, cuando persiguen únicamente fines festivos, no representan por sí mismos una necesidad que justifique la utilización del presupuesto estatal.