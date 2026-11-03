Gobierno De la Espriella implementará nuevo programa que combatirá el desempleo en Colombia

El desempleo en Colombia registró una leve mejoría en septiembre de 2026. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación nacional se ubicó en el 8 %, lo que representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador alcanzó el 8,2 %.
En medio de este panorama, el Gobierno De la Espriella anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de generación de empleo denominado ‘El Empleo Responde’, una estrategia liderada por el Ministerio de Trabajo que busca facilitar la vinculación laboral de las familias afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.
La iniciativa contempla la creación de vacantes temporales mediante contratos que deberán cumplir con las condiciones establecidas por la legislación laboral. Esto significa que las personas seleccionadas tendrán acceso a contratación formal, afiliación al sistema de seguridad social y reconocimiento de las prestaciones de ley.
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El programa estará enfocado principalmente en los hogares que resultaron afectados por el movimiento sísmico. Para ello, el Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo la implementación de la estrategia y la priorización de las familias que requieren alternativas de generación de ingresos mientras avanzan los procesos de recuperación de las zonas impactadas.
Además de ofrecer oportunidades laborales, ‘El Empleo Responde’ busca contribuir a la reactivación económica de las comunidades y al proceso de recuperación territorial. La propuesta se articulará con otras acciones relacionadas con la reconstrucción de viviendas, la intervención de infraestructura, la adecuación de espacios públicos y el restablecimiento de los servicios afectados por la emergencia.
¿Cómo serán las vinculaciones laborales con este nuevo programa?
Al respecto, la ministra de Trabajo, Natalia López, explicó que, aunque las vinculaciones laborales tendrán una duración limitada, los trabajadores contarán con las garantías correspondientes durante el desarrollo de sus actividades.
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Según la funcionaria, el carácter temporal de los empleos no implica que las personas deban renunciar a sus derechos laborales. Por el contrario, el programa contempla condiciones relacionadas con salarios dignos, cobertura de seguridad social y reconocimiento de las prestaciones establecidas en la ley.
De esta manera, el Gobierno busca que la atención a las familias damnificadas no se limite a las obras de reconstrucción, sino que también incluya oportunidades de empleo formal que les permitan obtener ingresos durante el proceso de recuperación de sus comunidades.