Elecciones de medio término en EE. UU.: demócratas buscan recuperar el control del Congreso de Trump

Estados Unidos celebra este martes elecciones legislativas que definirán el control del Congreso y el margen de maniobra de Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.
En total, hay 470 escaños en disputa: los 435 de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que integran el Senado. Además, 36 estados elegirán a sus gobernadores.
Los resultados podrían modificar el equilibrio de poder en el Legislativo estadounidense. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras, pero las encuestas muestran una ventaja de los demócratas, que buscan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y aumentar su representación en el Senado.
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En la Cámara Baja, a los demócratas les bastaría obtener una ganancia neta de tres escaños para quedarse con el control. En el Senado, en cambio, el desafío es mayor: necesitan conquistar cuatro curules republicanas y conservar todas las que actualmente tienen.
Según un promedio de encuestas publicado por El País, con mediciones de The New York Times, los demócratas obtienen el 51,2 % de la intención de voto, frente al 42,6 % de los republicanos. Esto representa una diferencia de 8,6 puntos porcentuales.
Elecciones marcarán el rumbo del Gobierno de Trump
La jornada electoral también representa la primera evaluación nacional del segundo mandato de Donald Trump. Durante la campaña, el presidente ha llamado a sus seguidores a participar y ha insistido en que el resultado dependerá de la movilización de su base electoral.
Por su parte, los demócratas han centrado sus críticas en las políticas del mandatario y en las dificultades económicas que enfrentan los hogares estadounidenses. Los republicanos, en contraste, han buscado presentar la contienda como una elección entre su partido y lo que califican como sectores radicales de izquierda.
La participación anticipada también ha marcado la campaña. Decenas de millones de ciudadanos ya habían depositado sus votos, con registros superiores a los de las anteriores elecciones de mitad de mandato en varios estados clave para la disputa del Senado.
La financiación electoral es otro de los elementos destacados de esta jornada. Según datos de AdImpact citados por The New York Times, esta es la campaña de mitad de mandato más costosa en publicidad política desde, al menos, 2018. Entre los principales aportantes figura Elon Musk, quien destinó US$474 millones a candidatos republicanos y organizaciones aliadas.
Las primeras urnas cerrarán a las 7:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. Sin embargo, el resultado definitivo podría tardar varios días o incluso semanas, especialmente en los distritos donde la diferencia entre candidatos sea estrecha.
El control del Senado dependerá de los resultados en estados como Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Carolina del Sur y Texas.