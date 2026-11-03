Incentivos a gran inversión, IVA a la gasolina e impuesto al carbono: efectos de la ley de rescate en la energía

El proyecto de ley de rescate del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tendría impactos sobre el sector energético. El primero es la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), pensado para atraer nuevas inversiones en sectores como la minería, la electricidad, el petróleo y el gas. El monto mínimo de inversión exigido sería de 8,14 millones de unidades de valor tributario (UVT), lo que equivale a más de $400.000 millones.
Según explicó la firma Serrano Martínez CMA, los proyectos que se acojan a esta medida tendrían una tarifa de renta fija de 20 % si comienzan en 2026 o 2028, y de 26 % si empiezan a partir de 2029, sin sobretasas. A su vez, los dividendos de socios extranjeros tendrían una tarifa única de 8 %. Además, los beneficiarios estarían exentos del impuesto al patrimonio y contarían con estabilidad jurídica durante 16 años.
“Para la inversión extranjera, el RUGE apunta a resolver tres de las principales preocupaciones de quienes evalúan llegar al país. Primero, la carga tributaria total. La combinación de una tarifa de renta reducida con una tarifa única de 8 % sobre los dividendos que se giren al exterior mejoraría la rentabilidad después de impuestos que finalmente recibe el inversionista en su país de origen. Esto haría a Colombia más competitiva frente a otros destinos de la región que compiten por el mismo capital de energía y recursos naturales”, expresó la firma.
De otro lado, la gasolina tendría un incremento en el impuesto al valor agregado (IVA), que pasaría de 5 % a 19 % sobre el precio que recibe el productor. Esto se traduciría en un mayor precio para el consumidor final. Serrano Martínez CMA también manifestó que el diésel tendría un tratamiento distinto, ya que el proyecto excluye del IVA tanto la venta del combustible como la que realizan las estaciones de servicio.
Por otro lado, el impuesto al carbono, que se cobra por las emisiones generadas por el uso de combustibles, aumentaría gradualmente entre 2027 y 2029. Las empresas que se certifiquen como carbono neutro dejarían de pagar este impuesto, aunque el proyecto limita el beneficio a un máximo de 25 % del gravamen, explicó la firma.
“El proyecto abre una salida para cerrar las disputas sobre los tributos aduaneros en la importación de combustible líquido respecto a declaraciones presentadas hasta el 31 de diciembre de 2025. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá transar o conciliar estos procesos cuando la controversia se haya originado en un cambio de interpretación de la propia entidad y el valor discutido supere 2.000 UVT. Se podrá transar hasta 85 % de las sanciones, con intereses de 4,5 % anual, y la solicitud deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia”, expresó Serrano Martínez CMA.
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Finalmente, los paneles solares y el alcohol carburante saldrían de la lista de bienes y servicios exentos de IVA. Mientras tanto, los vehículos híbridos, las baterías, los motores, las electrolineras, los cargadores y las motocicletas eléctricas también tendrían cambios en materia de este impuesto, señaló la firma de abogados.
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