Asoportuaria pide mejorar el calado del puerto de Barranquilla; Gobierno Nacional anuncia mesa de trabajo

La Asociación Portuaria de Barranquilla (Asoportuaria) respaldó la iniciativa de mejorar el calado operativo de la zona portuaria de la ciudad y aseguró que este proyecto es estratégico para fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano.
El gremio señaló que un mayor calado permitiría que los buques aprovechen mejor su capacidad de carga y reduzcan los costos de transporte por tonelada, lo que tendría efectos sobre la competitividad de las exportaciones e importaciones y los costos logísticos del país.
La discusión sobre el calado del puerto de Barranquilla también involucra la conexión entre las terminales portuarias, la industria y los medios de transporte que movilizan mercancías hacia y desde los principales centros de producción y consumo del interior del país.
En ese sentido, Asoportuaria destacó que el objetivo no debe limitarse a alcanzar una mayor profundidad, sino garantizar un calado seguro y sostenible, con confiabilidad operativa durante todo el año.
Según el gremio, contar con esas condiciones permitiría planificar las operaciones, reducir la incertidumbre logística y ofrecer mejores condiciones a importadores, exportadores e inversionistas.
Además, sostuvo que el impacto de esta iniciativa sería mayor si se articula con la recuperación de la navegación por el río Magdalena y el mejoramiento de los accesos terrestres a las terminales portuarias.
Gobierno y sector privado buscan reactivar la actividad portuaria
El presidente Abelardo De la Espriella también se refirió a la necesidad de mejorar las condiciones de operación del puerto de Barranquilla y avanzar en la coordinación entre las entidades involucradas.
«Necesitamos mayor calado y reactivar el tema portuario con el calado que se requiere. Vamos a trabajar con Cormagdalena, Alcaldía y MinTransporte para que la economía se reactive», afirmó.
Por su parte, Asoportuaria manifestó su disposición a participar en la construcción de una hoja de ruta entre el Gobierno Nacional, Cormagdalena, el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Barranquilla, la Dirección General Marítima (Dimar) y el sector portuario.
La asociación planteó que este proceso debe contar con metas respaldadas por estudios técnicos, responsabilidades institucionales definidas, financiación y esquemas de mantenimiento de largo plazo.
El gremio también destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para sacar adelante proyectos de infraestructura, al considerar que la coordinación institucional y la capacidad de inversión empresarial son determinantes para convertir estos objetivos en resultados.
En esa línea, Asoportuaria ofreció su experiencia y aportes técnicos, legales y financieros, así como el conocimiento de sus afiliados, para contribuir al desarrollo de la iniciativa.
El tema será uno de los puntos de discusión de Expoportuaria, evento que se realizará el próximo 19 de noviembre en Comfamiliar Sede Caribe, en Barranquilla, y en el que se abordarán asuntos relacionados con inversión, infraestructura y competitividad logística de Colombia.