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¿Inflación en Colombia se habría acercado al 7 % a octubre?: Esto esperan los analistas

La inflación en Colombia solamente se acercaría al 3 % para el año 2028

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Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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La inflación en Colombia habría mantenido su tendencia al alza, lo que generaría nuevas presiones sobre los precios de los alimentos, los servicios públicos y algunos bienes y servicios de alto consumo.

Las expectativas de los analistas apuntan a que el país podría empezar a registrar una desaceleración del IPC, especialmente en los alimentos, solo hacia mediados del año entrante.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera, la inflación en Colombia habría escalado al 6,37 % en octubre, lo que representaría un aumento frente al 6,29 % reportado por el DANE para septiembre.

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Los analistas también prevén que, en diciembre de 2026, la inflación en Colombia cierre en el 6,87 %, ligeramente por encima del 6,82 % previsto en la edición de septiembre de la encuesta. Las estimaciones se ubican en un rango entre el 6,74 % y el 6,93 %, por lo que las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (entre el 2 % y el 4 %).

Expectativas de inflación en Colombia

Así, el IPC de Colombia se acercaría más al 7 % al cierre de este año e incluso durante los primeros meses del año entrante, y empezaría a desacelerarse a mediados de 2027.

Asimismo, la medición muestra que las expectativas a 12 meses (octubre de 2027) se sitúan en el 5,49 %, mientras que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, asegura que la inflación en Colombia podría acercarse a la meta del 3 % solo en 2028. 

inflacion en colombia desacelerarse hasta primer semestre del 2027
Imagen: Generada con IA de GPT

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Habrá que esperar para determinar cómo factores como un fenómeno de El Niño más fuerte de lo previsto y el salario mínimo que se defina para el año entrante incidirán en la variación de los precios durante los próximos meses.

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