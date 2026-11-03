¿Inflación en Colombia se habría acercado al 7 % a octubre?: Esto esperan los analistas

La inflación en Colombia habría mantenido su tendencia al alza, lo que generaría nuevas presiones sobre los precios de los alimentos, los servicios públicos y algunos bienes y servicios de alto consumo.
Las expectativas de los analistas apuntan a que el país podría empezar a registrar una desaceleración del IPC, especialmente en los alimentos, solo hacia mediados del año entrante.
De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera, la inflación en Colombia habría escalado al 6,37 % en octubre, lo que representaría un aumento frente al 6,29 % reportado por el DANE para septiembre.
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Los analistas también prevén que, en diciembre de 2026, la inflación en Colombia cierre en el 6,87 %, ligeramente por encima del 6,82 % previsto en la edición de septiembre de la encuesta. Las estimaciones se ubican en un rango entre el 6,74 % y el 6,93 %, por lo que las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (entre el 2 % y el 4 %).
Expectativas de inflación en Colombia
Así, el IPC de Colombia se acercaría más al 7 % al cierre de este año e incluso durante los primeros meses del año entrante, y empezaría a desacelerarse a mediados de 2027.
Asimismo, la medición muestra que las expectativas a 12 meses (octubre de 2027) se sitúan en el 5,49 %, mientras que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, asegura que la inflación en Colombia podría acercarse a la meta del 3 % solo en 2028.
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Habrá que esperar para determinar cómo factores como un fenómeno de El Niño más fuerte de lo previsto y el salario mínimo que se defina para el año entrante incidirán en la variación de los precios durante los próximos meses.