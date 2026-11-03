Temblor de 5,6 en Colombia revive las alertas sobre Chaparral: la zona ya acumulaba más de 1.000 sismos

El temblor de magnitud 5,6 registrado en la madrugada de este 3 de noviembre volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica en el centro del país y, particularmente, en Chaparral, Tolima. El movimiento, reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, y su epicentro fue localizado en ese municipio, a 17 kilómetros de Roncesvalles.
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El evento se presentó hacia las 4:13 a. m. y fue percibido en Bogotá y otras zonas del centro del territorio nacional. Su ocurrencia cobra relevancia por los antecedentes de actividad sísmica que el propio SGC había documentado en Chaparral durante septiembre y las semanas posteriores.
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La entidad había advertido en septiembre pasado que esa zona del Tolima estaba registrando una secuencia de movimientos telúricos que sobresalía frente a la actividad observada durante las semanas anteriores. Por eso, el nuevo temblor vuelve a poner sobre la mesa la importancia del monitoreo permanente que adelantan los organismos técnicos.
Servicio Geológico ya había reportado cientos de sismos en Chaparral
En un balance divulgado el 21 de septiembre, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), del Servicio Geológico Colombiano, informó que había registrado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.
De acuerdo con el reporte entregado por Freddy Tovar, coordinador de la RSNC, cinco de esos movimientos habían alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4,0. Además, la entidad había recibido más de 1.000 reportes de ciudadanos que sintieron los movimientos desde departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.
El funcionario explicó que la actividad no era un fenómeno aislado de la geología regional. “Es importante recordar que el departamento del Tolima está atravesado por varias fallas geológicas activas que pueden generar este tipo de actividad”, señaló.
Sin embargo, el SGC también hizo una precisión sobre el comportamiento de la secuencia registrada en ese momento: “la secuencia registrada durante los últimos días se destaca frente a la observada en las semanas recientes”.
Por esa razón, la Red Sismológica Nacional indicó que mantenía un seguimiento permanente de la zona y que continuaría informando sobre cualquier novedad relacionada con los movimientos registrados.
Los registros posteriores muestran que la secuencia de Chaparral continuó durante septiembre. En un balance divulgado por el SGC sobre la actividad registrada entre el 20 y el 30 de ese mes, la entidad reportó más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0, de los cuales 22 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0.
Estas cifras permiten dimensionar la actividad que se presentó en el municipio durante ese periodo y explican por qué la zona ha permanecido bajo observación de los especialistas.
No obstante, es importante diferenciar los registros de septiembre del temblor ocurrido este 3 de noviembre. Aunque ambos eventos tienen como referencia geográfica a Chaparral, la información disponible no permite afirmar que el movimiento de noviembre sea una réplica de los anteriores ni establecer una relación causal directa entre ellos.
La identificación de una posible conexión entre eventos sísmicos requiere análisis técnicos y científicos. Por eso, cualquier explicación sobre el origen del nuevo movimiento debe estar respaldada por los estudios y pronunciamientos oficiales del Servicio Geológico Colombiano.
¿Por qué se mantiene el monitoreo en Tolima tras el temblor?
La presencia de fallas geológicas activas en el departamento es uno de los elementos que el SGC ha señalado para explicar que la región pueda registrar movimientos telúricos. Sin embargo, la ocurrencia de varios sismos en una misma zona no significa, por sí sola, que necesariamente vaya a presentarse uno de mayor magnitud.
En el reporte de septiembre, Freddy Tovar insistió en la necesidad de mantener informada a la población y evitar interpretaciones equivocadas de los datos. “Invitamos a la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades locales a consultar y seguir la información oficial del SGC y a evitar la difusión de contenidos descontextualizados o no verificados”, indicó.
El llamado cobra importancia ante la circulación de mensajes y versiones sobre la actividad sísmica, especialmente cuando un movimiento de magnitud considerable vuelve a sentirse en diferentes ciudades.
El SGC también recordó que contar con información confiable y oportuna permite a la ciudadanía mantener la calma y tomar decisiones adecuadas. En ese sentido, la recomendación es consultar los boletines de la entidad y atender las orientaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.
El temblor de este 3 de noviembre vuelve a poner a Chaparral en el centro de la atención sísmica del país. Sus antecedentes muestran que el municipio ya había registrado una secuencia importante de movimientos durante septiembre, pero determinar si existe una relación entre esos episodios y el nuevo evento corresponde a los análisis técnicos del Servicio Geológico Colombiano.