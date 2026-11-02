Subsidio que reactivó Gobierno De la Espriella necesitaría nuevos recursos para garantizar pagos

El Gobierno De la Espriella presentó ante el Congreso de la República un proyecto de modificación del presupuesto de 2026 con el que busca asegurar los recursos necesarios para continuar con las transferencias monetarias del programa Colombia Mayor durante los últimos meses del año.
La iniciativa pretende garantizar que las personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban los pagos pendientes. Para ello, el Ejecutivo necesita que el Legislativo apruebe los ajustes presupuestales propuestos.
Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social, señaló que la continuidad de estas ayudas forma parte de los compromisos de la administración del presidente Abelardo De La Espriella con esta población. La funcionaria también destacó la importancia de contar con el respaldo del Congreso para mantener las entregas.
Colombia Mayor: fecha de pago y monto de la transferencia
Prosperidad Social anunció que el nuevo ciclo de pagos comenzó el 28 de octubre de 2026 y llegará a 2.850.685 personas mayores en todo el territorio nacional.
Los beneficiarios podrán recibir una transferencia de hasta $230.000, mediante los operadores SuperGiros, SuRed y sus aliados, que disponen de cobertura nacional para facilitar el acceso al dinero.
Según la entidad, para completar las entregas del ciclo que terminó en septiembre fue necesario gestionar más de $400.000 millones. Con los recursos destinados al nuevo periodo, el Gobierno acumula más de $1,3 billones para la atención de las personas mayores, distribuidos en dos entregas durante la actual administración.
La disponibilidad de nuevos recursos es clave para mantener la operación del programa y cumplir con los compromisos de asistencia económica dirigidos a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.