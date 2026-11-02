Alejandra Zapata anuncia su salida de la presidencia de Coninsa tras casi cuatro años

Alejandra Zapata Castaño anunció que se prepara para dejar la presidencia de Coninsa, después de casi cuatro años al frente de la compañía. La ejecutiva confirmó su decisión mediante una publicación en su cuenta personal de LinkedIn, en la que hizo un balance de su gestión y se refirió a sus próximos planes profesionales.
Zapata destacó que, durante su administración, las ventas de vivienda de Coninsa crecieron un 86 % en cuatro años, mientras que la empresa logró posicionarse durante dos años consecutivos entre las diez principales constructoras de Colombia.
«Pero más allá de las cifras, mi mayor satisfacción es haber contribuido a consolidar una compañía más fuerte, con nuevas capacidades, mayor reconocimiento empresarial y una visión estratégica de largo plazo», expresó la ejecutiva.
Alejandra Zapata anuncia su salida de Coninsa: estos son sus próximos planes
Sobre su futuro profesional, Zapata manifestó que buscará dedicar más tiempo al aprendizaje y profundizar sus conocimientos en inteligencia artificial, gobierno corporativo y nuevas tendencias de liderazgo.
Asimismo, señaló que continuará vinculada al mundo empresarial mediante su participación en juntas directivas, además de explorar nuevos proyectos e iniciativas que le permitan seguir aportando desde su experiencia.
Recomendado: Coninsa redefine el valor de la vivienda: ‘La vida no se mide en m2, se mide en bienestar’
La ejecutiva también agradeció a los accionistas, integrantes de la junta directiva y colaboradores de Coninsa por el acompañamiento durante su administración.
En su publicación, Zapata no precisó la fecha efectiva de su salida ni informó quién asumirá la presidencia de la constructora.