El turismo estético es un tipo de turismo en el que una persona viaja a otra ciudad o país para realizarse tratamientos o procedimientos destinados a mejorar su apariencia física. Eso incluye procedimientos no quirúrgicos, cirugías estéticas y tratamientos de belleza.
Colombia no es ajena a ese fenómeno. En 2024, se realizaron cerca de 490.944 procedimientos de este tipo, cifra de la cual cerca del 30 % eran extranjeros.
Esa dinámica se ha visto acelerada por la popularidad de procesos como la restauración capilar.
De acuerdo con un análisis de Forbes Advisor sobre turismo estético, se han identificado más de 1,28 millones de consultas al año relacionadas con trasplantes capilares realizados en el extranjero. Un dato que permite dimensionar el interés que viene ganando este tipo de práctica fuera del país de origen.
En ese mismo estudio, Colombia apareció en la posición 18 entre los destinos consultados, con unas 7.484 búsquedas anuales estimadas. Aunque estas cifras corresponden a búsquedas en internet y no al número efectivo de pacientes, muestran que el territorio nacional ya figura entre los destinos que las personas consideran al buscar opciones para recuperar el cabello.
Según explicó el Dr. Martín Castillo, médico especialista en restauración capilar y tricología, destacó que el turismo capilar también tiene otra particularidad frente a otros viajes médicos, y es que el resultado continúa desarrollándose meses después de que el paciente regresa a su país. Esto podría representar una oportunidad para Colombia, no solo para atraer nuevos pacientes, sino también para construir reputación internacional alrededor de resultados, seguridad y seguimiento.
““Cuando una persona viaja desde otro país para realizarse un procedimiento capilar, la decisión no debería depender únicamente del precio. Está poniendo en manos de un equipo médico su zona donante, el diseño de su línea frontal y una parte muy importante de su identidad. Colombia tiene profesionales, tecnología e infraestructura para competir, pero tenemos que hacerlo desde la calidad médica y no desde una guerra de precios”, destacó.
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Un mercado multimillonario
La Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar (ISHRS) estimó que durante 2021 se realizaron alrededor de 703.183 procedimientos quirúrgicos de restauración capilar en el mundo y calculó para ese momento un mercado cercano a los US$4.500 millones.
Respecto al perfil del paciente, este no se concentra solo en hombres. Un censo realizado por el ISHRS reveló que, de los procedimientos realizados en 2024, 84,7 % de los pacientes quirúrgicos fueron hombres y 15,3 % mujeres.
“Durante mucho tiempo se relacionó el trasplante capilar casi exclusivamente con hombres que habían perdido gran parte de su cabello. Eso está cambiando. Hoy consultan pacientes más jóvenes, mujeres y personas que comienzan a notar signos tempranos de pérdida y quieren entender qué les está pasando antes de que avance”, resaltó Castillo.