Avianca anuncia nuevo requisito obligatorio para viajar a Estados Unidos desde noviembre

Los pasajeros que tengan vuelos hacia Estados Unidos, incluidos aquellos que realicen conexiones en ese país, deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario obligatorio a partir del próximo 3 de noviembre de 2026, según informó Avianca.
La disposición fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como parte de las medidas preventivas para evitar el ingreso del virus del ébola a territorio estadounidense.
Todos los viajeros deberán presentar una declaración individual en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al embarque, incluso si únicamente hicieron tránsito por un aeropuerto de ese país.
La medida entrará en vigor a las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora estándar del este de Estados Unidos, y se aplicará a los vuelos que despeguen desde ese momento, independientemente de la nacionalidad de los pasajeros.
¿Cómo cumplir el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos?
Avianca informó que los viajeros deberán diligenciar la declaración antes de abordar su vuelo. El procedimiento podrá realizarse digitalmente o mediante un formulario físico, de acuerdo con los mecanismos habilitados por las aerolíneas.
En el caso de Avianca, la compañía compartió un formulario digital para facilitar el cumplimiento de la disposición. Los pasajeros deberán asegurarse de completar el trámite antes del embarque y seguir las instrucciones de la aerolínea.
Quienes no presenten la declaración correspondiente no podrán abordar vuelos con destino a Estados Unidos, según las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias de ese país.
La obligación también cobija a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y pasajeros que únicamente hagan conexión en territorio estadounidense. Existen excepciones específicas que requieren autorización del Gobierno de Estados Unidos.
¿Por qué Estados Unidos exige esta declaración?
El requisito responde a las medidas sanitarias adoptadas para reducir el riesgo de propagación del ébola, enfermedad cuyo periodo máximo de incubación es de 21 días.
Las autoridades estadounidenses precisaron que las personas que hayan estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo no podrán abordar aeronaves con destino a Estados Unidos, incluso si tienen nacionalidad estadounidense.
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Los CDC también establecieron que las aerolíneas deberán verificar las declaraciones antes del embarque y conservar los registros durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo.
La entidad recomendó a los viajeros consultar con su aerolínea el procedimiento de presentación de la declaración, ya que no es obligatorio imprimir previamente el formulario publicado por los CDC.