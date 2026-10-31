La ciberseguridad es un factor clave para el crecimiento digital de las pymes en Colombia: Mastercard

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Colombia han incorporado los pagos digitales a sus operaciones, mientras la ciberseguridad adquiere un papel cada vez más relevante en su capacidad para desenvolverse y crecer con confianza en el entorno digital.
Así lo señala el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el nuevo estudio regional de Mastercard sobre ciberseguridad en las pymes, que analiza la adopción de pagos digitales, su nivel de preparación frente a los riesgos cibernéticos y el papel de la confianza digital en el crecimiento de los negocios.
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Ana Lucía Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, explicó: “Nuestra investigación muestra que las pymes han adoptado en gran medida los pagos digitales, pero las preocupaciones sobre el fraude y los ciberataques siguen frenando a muchas de ellas a la hora de buscar nuevas oportunidades”.
En Colombia, el 98 % de las pymes encuestadas ya acepta alguna forma de pago digital o sin efectivo. Sin embargo, a medida que estos medios forman parte de sus operaciones cotidianas, también aumenta la importancia de hacerlo de manera segura: el 62 % identifica el temor al fraude o a los ciberataques entre las principales barreras para aumentar el uso de pagos digitales, frente al 51 % registrado a nivel regional.
Esta preocupación también está influyendo en decisiones concretas de los negocios. Más de la mitad de las pymes encuestadas en el país (50,5 %) ha retrasado o evitado aceptar nuevos métodos de pago digital durante el último año por temor al fraude o al riesgo cibernético.
Al mismo tiempo, los resultados muestran oportunidades para fortalecer la preparación: solo el 34 % cuenta con un plan formal y escrito de respuesta o recuperación en ciberseguridad.
La ciberseguridad, sin embargo, no es percibida únicamente como una medida defensiva. Casi la mitad de las pymes encuestadas en Colombia (47,5 %) considera que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a su negocio a alcanzar un crecimiento adicional superior al 25 %.
Esta perspectiva está en línea con los hallazgos regionales, donde las empresas empiezan a considerar la ciberseguridad no solo como una medida de protección, sino también como una capacidad que puede acompañar su crecimiento y expansión.
Cabe señalar que el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook se basa en una encuesta realizada durante el segundo trimestre de 2026 a 2.400 propietarios de pymes y altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones en 12 mercados de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Puerto Rico.
En Colombia, la muestra incluyó 200 propietarios y responsables de la toma de decisiones de pymes.