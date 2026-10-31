Primicia | Andrés Puyo Mesa será el nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia

Andrés Puyo Mesa será el nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia. El ejecutivo llegará a la entidad financiera estatal después de una extensa trayectoria en el sector bancario, especialmente en la dirección de negocios empresariales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y redes comerciales.
Su carrera profesional abarca cerca de tres décadas de experiencia en el sistema financiero colombiano, durante las cuales ha ocupado posiciones directivas en Bogotá, Barranquilla y el departamento del Atlántico, con responsabilidades sobre portafolios comerciales de gran tamaño y equipos de cientos de colaboradores.
Andrés Puyo Mesa: trayectoria del nuevo presidente del Banco Agrario
Puyo es administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, institución en la que también cursó una especialización en Negocios Internacionales. Su formación incluye programas de dirección empresarial, liderazgo y negociación en la Universidad de La Sabana y la Universidad de los Andes.
Entre 1998 y 2026 desarrolló su carrera en Bancolombia, donde ocupó diferentes posiciones gerenciales. Su cargo más reciente fue el de gerente de Zona Atlántico, que desempeñó desde 2021 hasta 2026, con la responsabilidad de dirigir el negocio empresarial y pyme en ese departamento.
Durante esta gestión estuvo al frente de una red de más de 20 sucursales, con 37.000 clientes pyme y 2.400 clientes empresariales, además de un portafolio comercial superior a $12 billones. También tuvo bajo su responsabilidad un equipo de 494 colaboradores indirectos y ocho directos.
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Previamente, entre 2019 y 2021, fue gerente de Zona Barranquilla, mientras que entre 2008 y 2019 lideró la banca de personas y pymes en Atlántico.
Antes de su trayectoria en Bancolombia, trabajó en el Banco Industrial Colombiano (BIC), entre 1996 y 1998, donde ocupó cargos relacionados con la dirección de sucursales y el desarrollo de la banca pyme.
Con este recorrido, Puyo llegará a la presidencia del Banco Agrario con experiencia en financiación empresarial, gestión territorial y administración de redes bancarias, áreas vinculadas con la actividad crediticia y la cobertura financiera de la entidad estatal.
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