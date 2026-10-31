Elecciones intermedias en EE. UU.: estos son los estados que elegirán gobernador y sus candidatos

Estados Unidos se prepara para una jornada electoral el próximo martes 3 de noviembre de 2026, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar el Congreso y elegir autoridades estatales. En estas elecciones, conocidas como midterms o elecciones de mitad de mandato, se definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.
Sin embargo, la votación también tendrá un componente regional: 36 estados y tres territorios estadounidenses elegirán gobernador, una decisión que determinará quiénes administrarán sus presupuestos y dirigirán las políticas públicas locales durante los próximos años. Actualmente, las 36 gobernaciones estatales en disputa están repartidas entre 18 administraciones demócratas y 18 republicanas.
Elecciones intermedias: ¿quiénes buscan las gobernaciones más importantes?
Entre los estados que acudirán a las urnas se encuentran California, Florida, Texas, Nueva York, Georgia, Michigan, Pensilvania y Ohio. En varios de estos territorios, los actuales gobernadores buscarán la reelección, mientras que en otros habrá cambios de administración debido a los límites establecidos para ejercer el cargo.
En California, el demócrata Xavier Becerra competirá contra el republicano Steve Hilton para suceder a Gavin Newsom, quien no puede aspirar a otro mandato consecutivo. Una situación similar ocurre en Florida, donde Ron DeSantis dejará la gobernación al finalizar su periodo. Los candidatos son Byron Donalds, del Partido Republicano, y David Jolly, del Partido Demócrata.
Por su parte, en Texas, el actual gobernador republicano Greg Abbott buscará mantenerse en el cargo frente a Gina Hinojosa, candidata demócrata. En Nueva York, la contienda será entre la gobernadora Kathy Hochul, quien aspira a la reelección por los demócratas, y Bruce Blakeman, representante republicano.
Otros estados también tendrán enfrentamientos entre candidatos de los dos principales partidos. En Georgia, competirán Keisha Lance Bottoms y Rick Jackson; en Michigan, Jocelyn Benson y John James; mientras que en Ohio se enfrentarán Amy Acton y Vivek Ramaswamy. En los tres casos, el primer candidato representa al Partido Demócrata y el segundo al Republicano.
En Nevada, el demócrata Aaron Ford buscará la gobernación frente al actual mandatario republicano Joe Lombardo. Entretanto, Pensilvania tendrá una disputa entre el gobernador demócrata Josh Shapiro, quien busca la reelección, y la candidata republicana Stacy Garrity.
¿Por qué son importantes estas elecciones en Estados Unidos?
Aunque las elecciones de gobernadores no determinan directamente la composición del Congreso, sus resultados definirán el liderazgo de administraciones estatales responsables de decisiones sobre infraestructura, educación, impuestos y desarrollo económico. Los gobernadores también participan en la ejecución de políticas públicas relacionadas con inversión, empleo y regulación empresarial.
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La jornada del 3 de noviembre permitirá conocer la nueva distribución del poder político regional, mientras los resultados legislativos definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante los dos años restantes del mandato presidencial.