Segundo atentado contra el peaje El Bordo en octubre: Gobierno anuncia medidas de seguridad

Un nuevo ataque con explosivos se registró durante la mañana de este sábado 31 de octubre contra el peaje El Bordo, también conocido como El Mango, ubicado en el municipio de La Sierra, Cauca, sobre la vía Panamericana.
La Concesión UT Peajes Nacionales confirmó que una persona que se movilizaba en motocicleta llegó hasta la estación, dejó el vehículo frente a una de las casetas de recaudo y advirtió a los usuarios que se encontraban en el lugar.
Ante esta situación, los trabajadores lograron evacuar oportunamente las casetas y el contenedor administrativo antes de que se produjera la explosión. El atentado no dejó personas heridas, según el reporte de la concesión.
Este es el segundo ataque contra la misma infraestructura en apenas 19 días. El anterior ocurrió el pasado 12 de octubre y dejó cinco trabajadores heridos, además de daños materiales, según informó el Ministerio de Transporte.
Nuevo atentado contra peaje en Cauca: Gobierno anuncia medidas de seguridad
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y advirtió sobre sus consecuencias para la seguridad de las comunidades y la conectividad de la región.
La funcionaria señaló que el Gobierno adelanta la adquisición de equipamiento para desplegar el Plan Meteoro, con participación de las Fuerzas Militares y la Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos.
De acuerdo con información preliminar del Ejército, divulgada por Noguera, el atentado habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco.
Las tropas de la Brigada 29 permanecen en el sector adelantando verificaciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población civil.
Por su parte, la Concesión UT Peajes Nacionales solicitó a las autoridades fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar en las investigaciones para prevenir nuevos ataques.
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La concesión reiteró que la protección de sus trabajadores y usuarios es su prioridad y aseguró que continuará atenta a las indicaciones de las autoridades para garantizar condiciones seguras en el desarrollo de sus actividades.
El nuevo atentado aumenta la preocupación por la seguridad de la infraestructura de transporte en el Cauca, especialmente en la vía Panamericana, corredor estratégico para la movilidad de pasajeros y mercancías en el suroccidente colombiano.