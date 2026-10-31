Gobierno define el precio de la gasolina y el ACPM en Colombia para noviembre de 2026

El Gobierno Nacional confirmó que los precios de la gasolina corriente y el ACPM se mantendrán sin cambios durante noviembre de 2026, pese al incremento de los combustibles en los mercados internacionales.
La decisión fue anunciada por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, que actualizaron las resoluciones con los precios de referencia que entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre.
De acuerdo con las entidades, mantener las tarifas representará un costo fiscal estimado de $15.500 millones, que será asumido a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
La medida busca evitar que las variaciones internacionales se trasladen a los consumidores y afecten los costos de transporte, los hogares y las actividades productivas.
Precio de la gasolina y el ACPM en noviembre de 2026 por ciudades
El precio promedio de referencia de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades del país continuará en $15.886 por galón, mientras que el ACPM se mantendrá en $11.320 por galón.
En Bogotá, la gasolina seguirá en $16.331 y el ACPM en $11.616. En Medellín, los valores serán de $16.251 y $11.641, respectivamente.
Por su parte, Cali mantendrá la gasolina en $16.339 y el diésel en $11.763, mientras que Barranquilla tendrá precios de $15.964 y $11.291.
Entre las ciudades incluidas en el reporte, Villavicencio tendrá el precio más alto de la gasolina, con $16.431 por galón, mientras que Pasto registrará el más bajo, con $13.920.
En cuanto al ACPM, Cali tendrá el valor más elevado, con $11.763, y Cúcuta el menor, con $9.486.
¿Qué pasará con los combustibles en diciembre?
El Gobierno aclaró que la estabilidad de los precios está definida únicamente para noviembre y que su continuidad dependerá de las condiciones del mercado internacional y de la disponibilidad de recursos fiscales.
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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía evaluarán estos factores antes de establecer los ajustes que puedan aplicarse en diciembre.
Las entidades también precisaron que los valores anunciados corresponden a precios de referencia, por lo que las tarifas finales en las estaciones de servicio pueden variar según las condiciones particulares de cada municipio.
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