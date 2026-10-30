Gobierno De la Espriella no renovará contrato de fiducia del Fomag con Fiduprevisora tras 36 años de operación

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que no prorrogará el contrato de fiducia mercantil del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora, que vence este 31 de octubre de 2026, después de 36 años de operación.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Educación Nacional durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag y dará paso a una nueva etapa de administración del Fondo a partir del 1 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el Gobierno, la determinación se tomó con base en recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, los representantes de Fecode, revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión y hallazgos de entidades de control.
¿Qué pasará con la atención en salud de los maestros?
El Ejecutivo anunció que implementará una etapa de transición de un año, prorrogable por otro, con el objetivo de proteger los derechos de los docentes afiliados y sus familias.
Durante este periodo, el Gobierno aseguró que adoptará medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud, incluidos los tratamientos médicos en curso y el acceso a medicamentos. También buscará mantener el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas bajo los procedimientos y términos establecidos.
El Ministerio de Educación precisó que la decisión de no renovar el contrato no implica la interrupción de los servicios de las instituciones prestadoras de salud (IPS), ni el desconocimiento de los derechos y conquistas de los maestros.
En ese sentido, la cartera solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita asegurar la operación durante la transición. Asimismo, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial y vigilancia para garantizar la prestación de los servicios.
La nueva etapa también contempla revisar y corregir las condiciones de administración y operación del sistema, en medio de los problemas que, según el Ejecutivo, han afectado el funcionamiento del Fondo.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, afirmó que el Gobierno busca corregir las fallas documentadas y fortalecer las condiciones institucionales, operativas y financieras del Fomag.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López, señaló que los maestros no deben asumir las consecuencias de las fallas administrativas y que la transición debe garantizar que sus derechos no se vean afectados.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agregó que los recursos destinados a la salud del magisterio deben administrarse con transparencia, trazabilidad y control, y traducirse en una atención efectiva para los docentes y sus familias.
Así, el Gobierno abre una nueva etapa para el Fomag, cuyo principal desafío será garantizar que el cambio en la administración fiduciaria no afecte la atención médica ni el reconocimiento de las prestaciones sociales de los maestros colombianos.