Gobierno Nacional anuncia $100.000 millones para obras complementarias en Bocas de Ceniza, Barranquilla

El Gobierno Nacional anunció una inversión adicional de $100.000 millones para ejecutar obras complementarias en el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, en Barranquilla. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de reconstrucción, ampliación y urbanismo de esta infraestructura.
Los recursos serán aportados a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, según informó el mandatario. Esta financiación se suma a la inversión cercana a $380.000 millones prevista para recuperar, estabilizar y transformar casi cinco kilómetros del Tajamar Occidental.
El proyecto contempla una intervención que busca ampliar el aprovechamiento turístico de la zona, con la construcción de senderos peatonales, plazoletas, miradores hacia el mar y el río Magdalena, espacios comerciales y gastronómicos e instalaciones para pescadores artesanales.
También está prevista la prolongación del recorrido del tren turístico hasta Bocas de Ceniza, la habilitación de una segunda playa y la construcción de un faro en la punta del Tajamar.
Sobre este último componente, De la Espriella señaló que espera que se convierta en un símbolo de desarrollo para la región. Además, planteó la posibilidad de avanzar en proyectos que permitan mejorar el calado y fortalecer la actividad portuaria de Barranquilla.
«Vamos a trabajar con Cormagdalena, con el Ministerio de Transporte y con la Alcaldía de Barranquilla para hacer que la actividad portuaria de Barranquilla se dispare», afirmó.
Empleo y actividad económica en Bocas de Ceniza
Uno de los componentes destacados durante el anuncio fue la generación de empleo. De acuerdo con las estimaciones presentadas por los responsables del proyecto, las obras podrían generar más de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El presidente también señaló que la ejecución demandará materiales provenientes de canteras del Caribe colombiano, lo que podría dinamizar otros sectores económicos de la región.
Una vez terminada la intervención, se espera que la zona tenga nuevas oportunidades comerciales para restaurantes, comerciantes y pescadores artesanales, además de ampliar su oferta turística.
El mandatario manifestó que espera acompañar la inauguración de las obras dentro de un año, aunque no precisó un cronograma detallado de ejecución.
La intervención en Bocas de Ceniza se suma a otros proyectos de infraestructura turística anunciados por el Gobierno Nacional en el Caribe. En Cartagena, durante la entrega de la primera fase del Gran Malecón del Mar, el Ejecutivo también anunció recursos por $87.000 millones para los tramos de Las Tenazas y El Boquetillo, y otros $87.703 millones para la conexión entre La Marina y Bocagrande.
En conjunto, los anuncios de financiación para las siguientes etapas del malecón de Cartagena superan los $175.000 millones.