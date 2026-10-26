Colombia se gastó su renta petrolera de los últimos años en pagar subsidios a la gasolina y el diésel

Entre 2018 y 2026, Colombia recibió $79 billones en dividendos y otros ingresos de Ecopetrol, pero en el mismo lapso, $87,7 billones se destinaron a cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), según cifras presentadas por expertos del sector.
Así lo señaló Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, quien afirmó que la renta petrolera se habría diluido en cubrir los subsidios a la gasolina y el diésel. Estos mecanismos buscan evitar que los precios internos de los combustibles, particularmente el diésel, reflejen los precios internacionales de mercado, lo que genera presiones sobre las finanzas públicas y repercute en los ingresos petroleros del país.
Las cifras de Cabrales también muestran que las transferencias de Ecopetrol a la Nación disminuyeron entre 2023 y 2025, al pasar de $58,3 billones en el primer año a $34,6 billones en el último.
Los dividendos de la compañía también registraron una reducción durante ese periodo, al pasar de $21,6 billones a $7,8 billones. La misma tendencia se observa en las regalías y las compras de crudo y gas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de acuerdo con los datos del académico.
Cabe señalar que Ecopetrol es una empresa de mayoría estatal: la Nación posee más de 88 % de sus acciones. Por ello, una parte importante de los dividendos que distribuye la compañía ingresa a las finanzas públicas.
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Por su parte, Felipe Campos, economista y gerente de inversión de Alianza Valores Fiduciaria, manifestó que el país “renunció” a la posibilidad de producir más petróleo y continúa reduciendo estos ingresos, incluso cuando el subsidio al diésel no ha demostrado, hasta la fecha, reducciones significativas en su costo fiscal.
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