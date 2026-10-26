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Dólar en Colombia arranca al alza pendiente de la ley rescate del gobierno De la Espriella

Estos son los factores que mueven con fuerza al dólar en Colombia.

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Dólar en Colombia
Imagen: Generada con Gemini

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Al inicio de la última semana de octubre, el dólar en Colombia arrancó en los $3.155 lo que son $10 más cuando se compara con el cierre del viernes.

De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense da cuenta de un valor de $3.139 mientras que el máximo toca los $3.155.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a los $3.145 lo que son $13 más frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

El mercado está pendiente de lo que puede ser la ley de rescate anunciada por el gobierno De la Espriella y que tiene como foco sanear las finanzas del país.

dólar en colombia

Lo otro que mueve al dólar en Colombia

Analistas locales aseguran que es necesario un ajuste sobre la carga impositiva, buscando mayores y mejores fuentes de ingresos a través de impuestos.

Adicionalmente, está pendiente el mercado de la definición de las tasas de interés a manos del Banco de la República. La Junta se llevará a cabo este viernes y se prevé un nuevo aumento.

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El dólar en Colombia, en el plano internacional, sopesa los efectos sobre la inversión en la región luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos podría volver endurecer su postura frente a Irán.

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