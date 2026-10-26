Flávio Bolsonaro dice que solicitará la anulación de la segunda vuelta en Brasil

El resultado de la segunda vuelta electoral en Brasil dejó como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, con 51,79 % de los votos (64,2 millones), frente a Flávio Bolsonaro, quien obtuvo 48,21 % (59,8 millones). Sin embargo, Bolsonaro señaló que solicitará la anulación de las elecciones.
Una de las críticas de Bolsonaro al proceso electoral fue que el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ordenó ampliar la jornada de votación por dos horas en todo Brasil. Lo anterior, según la BBC, habría sido una solicitud de la campaña de Lula.
El candidato conservador calificó la medida como “inaceptable”. Sin embargo, también se mencionó que él solicitó tiempo adicional en tres estados debido a las malas condiciones climáticas, mientras que Lula hizo lo mismo en nueve estados.
Hay que recordar que Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022. Fue el propio Jair Bolsonaro quien también señaló que la decisión de Zanin era “ilegal”. Uno de sus argumentos es que el magistrado fue abogado personal de Lula, por lo que sostuvo que se cambiaron deliberadamente las “reglas del juego”, según informó DW.
También se registraron quejas desde la campaña de Lula, que señaló a algunos alcaldes de la oposición de sabotear el sistema público de transporte con el objetivo de impedir que los electores que apoyaban a Lula se trasladaran a las urnas. Estos hechos habrían ocurrido en territorios con mayor respaldo al Partido de los Trabajadores, al que pertenece el presidente electo.
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Por su parte, Flávio Bolsonaro declaró: “lo que tengo que decir ahora mismo es que es imposible reconocer los resultados electorales en el contexto en que sucedieron estas cosas. Vamos a recurrir a nuestro equipo jurídico y vamos a solicitar la anulación de estas elecciones”.
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