Mediante un aviso oficial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), el Gobierno de Colombia notificó al mercado sobre su intención de colocar hoy una nueva emisión de bonos internacionales.
Los títulos, según el documento conocido por Valora Analitik, estarán denominados en dólares y tendrán vencimiento en enero del año 2032.
Estarán denominados en tramos de US$200.000 en múltiplos de US$1.000.
Posterior a la publicación inicial, el Ministerio de Hacienda anunció la ampliación de su oferta de bonos globales en el mercado internacional con la inclusión de títulos con vencimiento en 2037 y 2056.
Detalles primera emisión de bonos internacionales en dólares
El gobierno Petro había dicho previamente que había cubierto todo el financiamiento externo de 2026. En enero, como se sabe, colocó US$4.950 millones en bonos globales, la emisión más grande de la historia del país.
En febrero, la Dirección de Crédito Público que en ese momento estaba a cargo de Javier Cuéllar dijo que Colombia no volvería al mercado internacional en 2026 para financiarse, solo para operaciones de manejo de deuda.
Ahora, bajo la batuta de César Arias, el Ministerio de Hacienda de Colombia sale al mercado a colocar nueva deuda externa.
Se espera que al cierre del mercado hoy haya detalles de los montos colocados, de la tasa de corte, la demanda del mercado y si, eventualmente, los bonos globales se usen para mejorar las condiciones de títulos emitidos anteriormente.
La colocación, según el registro ante la SEC, tendrá el apoyo de entidades financieras internacionales como BBVA Securities, Itau BBA USA Securities y J.P.Morgan Securities.