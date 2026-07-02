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Ahora | De la Espriella confirma refinanciación de deuda de Colombia para mejorar plazos y tasas

Este será el plan para la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados.

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Inversión extranjera y recaudo: los desafíos fiscales que enfrentará Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella. Collage Valora Analitik con imagen de redes oficiales.

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En un mensaje en su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que habrá una refinanciación de la deuda de Colombia, con el fin de mejorar plazos y tasas que se tienen en la actualidad.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, dijo.

Y agregó que ya le ordenó al futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, iniciar su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales.

Según De la Espriella, el propósito “es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darles oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”.

“Colombia volverá a honrar sus compromisos, a fortalecer sus instituciones y a generar confianza ante el mundo”, agregó el mandatario electo.

Sin embargo, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, aclaró que el Gobierno entrante no pretende renegociar la deuda del país, sino reperfilarla.

“A ver, nosotros no vamos a renegociar la deuda. Repito, no vamos a renegociar la deuda. Vamos a reperfilar la deuda”, afirmó en Caracol Radio.

MinHacienda gobierno de la espriella
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente De la Espriella.
Fotos: Cortesía y Gemini

Gómez explicó que el reperfilamiento consiste en realizar operaciones de manejo de deuda para sustituir obligaciones con vencimientos de corto plazo por otras con mejores condiciones financieras, reduciendo así la presión sobre las finanzas del Estado.

El futuro ministro señaló que la prioridad inmediata será conseguir los recursos necesarios para cubrir las necesidades de caja del Gobierno durante lo que resta del año. Para ello, indicó que será clave recuperar la confianza de los inversionistas internacionales mediante medidas de disciplina fiscal, entre ellas un decreto para congelar el gasto público.

Además, cuestionó la estrategia de endeudamiento del actual Gobierno, al asegurar que en los últimos meses se han realizado emisiones de deuda a tasas cercanas al 15 %, un costo que calificó como excepcionalmente alto para Colombia.

“No estamos quebrados, pero si seguimos así vamos a enfrentar un problema muy serio. Tenemos que cambiar de rumbo rápidamente”, concluyó Gómez.

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik
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