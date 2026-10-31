Empresas tendrían rebaja de renta en Colombia: así quedaría el impuesto con la Ley de Rescate

La Ley de Rescate Económico que presentó el gobierno De la Espriella busca corregir el deterioro de las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y generar condiciones para impulsar la inversión privada. La iniciativa reúne cambios en impuestos, aportes a la seguridad social y funcionamiento del Estado, con los que el Ministerio de Hacienda espera mejorar las cuentas fiscales de Colombia durante los próximos años.
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Entre las medidas que podrían tener un efecto directo sobre el sector productivo está la reducción del impuesto de renta para las empresas. La propuesta plantea que la tarifa general pase del 35 % al 31 %, un alivio de cuatro puntos porcentuales que permitiría a las compañías pagar menos por sus utilidades gravables.
Sin embargo, el beneficio tributario no llegaría solo. La reforma también contempla modificaciones en los aportes que deben realizar los empleadores al sistema de seguridad social, cambios en el impuesto de renta de las personas naturales y la eliminación de tratamientos preferenciales de IVA para determinados bienes y servicios.
Carlos Rodríguez Vásquez, socio de Esguerra JHR, firma de abogados y asesores tributarios en Colombia, explicó que la propuesta busca modificar la distribución de las cargas tributarias entre empresas, trabajadores y consumidores. A su juicio, la reducción de la tarifa empresarial puede favorecer la inversión, aunque existen otros cambios que podrían elevar los costos de operación y contratación.
El Gobierno espera que el conjunto de medidas contribuya a mejorar el balance fiscal en 2,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 y en 4,7 % en 2030, con el propósito de estabilizar la deuda pública cerca del 64 % del PIB. No obstante, el resultado dependerá de que el recaudo previsto se concrete y de que los cambios no terminen afectando la actividad económica.
Así quedaría el impuesto de renta para las empresas en Colombia
Uno de los principales cambios de la Ley de Rescate Económico es la reducción de la tarifa general del impuesto de renta empresarial, que pasaría del 35 % al 31 %.
En términos prácticos, las compañías tendrían que destinar una proporción menor de sus utilidades gravables al pago de este tributo. La diferencia de cuatro puntos porcentuales podría representar un alivio en sus obligaciones fiscales y dejar más recursos disponibles para financiar proyectos, ampliar operaciones, adquirir tecnología o fortalecer sus negocios.
La medida busca mejorar las condiciones para la actividad empresarial y la inversión privada. Sin embargo, la nueva tarifa todavía estaría por encima del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se ubica en 24,2 %.
Rodríguez Vásquez explicó que la reforma incluye otros elementos que buscan hacer más atractivo el entorno para los inversionistas. Entre ellos mencionó la creación de un régimen de estabilidad jurídica para grandes inversiones, la eliminación del impuesto al patrimonio desde 2031 y la derogatoria del impuesto a los plásticos.
El experto resumió el alcance de estas disposiciones al señalar que “la reforma tiene elementos que favorecen la inversión y la iniciativa privada, pues baja la tarifa de renta”.
La propuesta también busca darles mayor margen de endeudamiento e inversión a departamentos y municipios, con el objetivo de impulsar proyectos y actividad económica desde los territorios. Según las estimaciones mencionadas en el análisis, el Gobierno espera que estas medidas, junto con una eventual reducción de la prima de riesgo del país, permitan sumar $50 billones de inversión a 2030.
No obstante, la rebaja tributaria no significa que Colombia vaya a tener una de las tarifas empresariales más bajas de la OCDE. El 31 % seguiría por encima de ese promedio, por lo que el efecto sobre la competitividad dependerá también de otros factores, como la estabilidad de las reglas, el acceso a financiación y los costos de operación.
Empresas también tendrían cambios en los aportes a seguridad social
Uno de los puntos que las compañías deberán evaluar es que, mientras la Ley de Rescate propone reducir el impuesto de renta, también plantea modificar las exoneraciones de aportes parafiscales que actualmente benefician a determinados empleadores.
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La iniciativa establece que las empresas vuelvan a asumir aportes a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por los trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos, bajo un esquema de cambios en las exoneraciones.
El proyecto plantea mantener la exoneración para los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, establecer una tarifa reducida para el rango entre dos y tres salarios mínimos y eliminar el beneficio para quienes devengan más de tres salarios mínimos.
Esto significa que el impacto de la reforma no será igual para todas las compañías. Las empresas con una mayor proporción de trabajadores en los rangos salariales superiores podrían enfrentar un incremento en sus costos laborales, mientras que otras tendrían una afectación menor.
El riesgo está en que ese mayor costo de contratación termine reduciendo el incentivo que representa la rebaja del impuesto de renta. Rodríguez Vásquez advirtió que el encarecimiento de la nómina podría afectar las decisiones de contratación y la formalidad laboral.
En su análisis, el experto señaló que “ese mayor costo laboral puede frenar la contratación formal, presionar los salarios a la baja o llevar a contratar por fuera de nómina”.
La preocupación tiene un componente adicional: según las cifras incluidas en el análisis, el 63 % de los trabajadores que reciben entre tres y diez salarios mínimos está vinculado a grandes empresas. Por eso, los cambios en los aportes podrían tener efectos relevantes sobre compañías que concentran una parte importante del empleo formal.
La discusión, entonces, no se limita a establecer cuánto dejarían de pagar las empresas por impuesto de renta. También será necesario calcular cuánto aumentaría el costo de mantener a determinados trabajadores en la nómina y si el ahorro tributario compensaría esa diferencia.
¿Quiénes pagarían más impuestos con la Ley de Rescate?
La reducción de la tarifa empresarial hace parte de una recomposición de las cargas tributarias. Mientras las compañías tendrían un alivio en renta, las personas naturales de ingresos medios y altos asumirían mayores obligaciones.
La propuesta contempla reducir el límite de la renta exenta laboral, que pasaría de 790 a 630 UVT, y disminuir el límite total de deducciones y exenciones, de 1.340 a 1.180 UVT.
También plantea eliminar la deducción adicional por dependientes, crear un tramo de tarifa del 9 % para personas que actualmente se encuentran en el rango de tarifa cero y aumentar hasta el 39 % la tarifa para los ingresos más altos.
Estos cambios afectarían a quienes presentan declaración de renta, especialmente a trabajadores formales cuyos ingresos están sujetos a retención en la fuente. Según Rodríguez Vásquez, ese grupo tendría pocas posibilidades de evitar el impacto de las modificaciones.
El socio de Esguerra JHR explicó que “la reforma baja la tributación de las empresas: la tarifa de renta pasa de 35 % a 31 %. A cambio, aumenta la carga de las personas naturales de ingresos medios y altos”.
El experto agregó que los consumidores de clase media y de mayores ingresos también asumirían parte del costo, debido a los cambios en el IVA y a los nuevos impuestos al consumo.
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De acuerdo con las estimaciones del Gobierno citadas en el análisis, el 10 % de mayores ingresos aportaría en promedio cerca de $500.000 adicionales al mes. Sin embargo, Rodríguez Vásquez advirtió que el efecto no se limita a ese grupo, pues también recaería sobre trabajadores formales de clase media.