Ley de Rescate del gobierno De la Espriella impactaría el sueldo de millones de trabajadores: así los afectaría

El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y fortalecer los recursos de sectores como la salud. Sin embargo, entre sus disposiciones también hay cambios que podrían sentirse directamente en el bolsillo de millones de trabajadores colombianos.
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La propuesta plantea modificar los aportes al sistema de salud de los empleados dependientes y de los trabajadores independientes, con porcentajes que aumentarían progresivamente de acuerdo con el nivel de ingresos. Además, contempla ajustes a las exenciones que actualmente tienen los empleadores en el pago de contribuciones parafiscales y de salud por sus trabajadores.
El posible efecto sobre los salarios ya fue puesto en cifras por José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF. En un cálculo divulgado el 30 de octubre de 2026, el economista estimó cuánto podría disminuir el ingreso mensual de un trabajador al considerar el nuevo aporte a salud y los cambios tributarios incluidos en el proyecto.
De acuerdo con ese ejercicio, una persona con un salario de $4 millones tendría una reducción mensual estimada de $60.000. Para quienes ganan $10 millones, el cálculo apunta a una disminución de $419.000, mientras que para un ingreso de $25 millones el impacto llegaría a $969.000.
Es importante aclarar que estos valores corresponden a un cálculo propio de López sobre el texto radicado, con valores de UVT y salario mínimo de 2026. El ejercicio supone un salario ordinario, un dependiente, sin primas y sin otras deducciones. Por tanto, no son descuentos vigentes ni una liquidación oficial del Gobierno.
¿Cuánto podría bajar el sueldo con la Ley de Rescate?
El cálculo divulgado por el presidente de ANIF muestra que el impacto sería diferente según el nivel de ingresos. Estas son las reducciones mensuales estimadas para los salarios incluidos en su ejercicio:
- Para un salario de $2 millones: no habría cambio.
- Para un salario de $3 millones: no habría cambio.
- Para un salario de $4 millones: la reducción sería de $60.000.
- Para un salario de $5 millones: la reducción sería de $75.000.
- Para un salario de $6 millones: la reducción sería de $133.000.
- Para un salario de $7 millones: la reducción sería de $203.000.
- Para un salario de $10 millones: la reducción sería de $419.000.
- Para un salario de $15 millones: la reducción sería de $584.000.
- Para un salario de $20 millones: la reducción sería de $861.000.
- Para un salario de $25 millones: la reducción sería de $969.000.
Las estimaciones muestran que, en los escenarios presentados, los trabajadores con ingresos de $2 millones y $3 millones no tendrían una disminución, mientras que el efecto comenzaría a observarse a partir de salarios superiores.
La explicación está en que el proyecto propone un esquema progresivo de cotización a salud y modifica otras condiciones tributarias que inciden en el ingreso disponible. Por eso, el cálculo no contempla únicamente el cambio en el porcentaje de aporte al sistema de salud.
Así cambiarían los aportes a salud de los trabajadores
Uno de los principales ajustes está en la cotización que realizan los empleados dependientes. El proyecto plantea que el porcentaje de aporte aumente de acuerdo con el rango salarial, de manera que quienes reciben mayores ingresos contribuyan con una proporción más alta.
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De acuerdo con la tabla incluida en el documento radicado por el Ministerio de Hacienda, los porcentajes propuestos serían los siguientes:
- Para quienes ganen entre uno y dos salarios mínimos, el aporte sería del 4 %.
- Entre dos y tres salarios mínimos, la cotización sería del 5,5 %.
- Entre tres y cuatro salarios mínimos, subiría al 6 %.
- Entre cuatro y cinco salarios mínimos, llegaría al 6,5 %.
- Entre cinco y diez salarios mínimos, sería del 7 %.
- Entre diez y quince salarios mínimos, se mantendría en el 7 %.
- Entre quince y veinte salarios mínimos, alcanzaría el 7,5 %.
- Entre veinte y veinticinco salarios mínimos, llegaría al 8 %.
Esto significa que la cotización dejaría de manejarse con un porcentaje uniforme para todos los trabajadores dependientes y pasaría a tener una escala diferenciada según los ingresos.
En la práctica, quienes se encuentren en los rangos salariales más bajos mantendrían un aporte del 4 %, mientras que los trabajadores con mayores ingresos asumirían porcentajes superiores. El máximo planteado en el documento sería del 8 % para quienes devenguen entre veinte y veinticinco salarios mínimos.
El Gobierno busca que las personas con mayor capacidad de pago participen en una proporción más alta en la financiación del sistema de salud. Según la exposición de motivos, la intención es fortalecer las fuentes de recursos y responder a las presiones financieras que enfrenta el sector.
¿Qué pasaría con los trabajadores independientes?
El proyecto también plantea una escala diferenciada para quienes trabajan por cuenta propia y deben asumir directamente el pago de sus cotizaciones al sistema de salud.
Según la tabla incluida en la iniciativa, los porcentajes propuestos serían:
- Para ingresos entre uno y dos salarios mínimos: 12,5 %.
- Entre dos y tres salarios mínimos: 13 %.
- Entre tres y cuatro salarios mínimos: 13,5 %.
- Entre cuatro y cinco salarios mínimos: 14 %.
- Entre cinco y diez salarios mínimos: 14,5 %.
- Entre diez y quince salarios mínimos: 14,5 %.
- Entre quince y veinte salarios mínimos: 15 %.
- Entre veinte y veinticinco salarios mínimos: 15,5 %.
La diferencia frente a los empleados dependientes está relacionada con la forma en que se distribuye la obligación de cotizar. Mientras que en una relación laboral formal el aporte se reparte entre el trabajador y el empleador, los independientes deben asumir directamente la cotización correspondiente a sus ingresos.
El texto propone que este esquema entre en aplicación a partir del primero de enero de 2027, siempre que la iniciativa sea aprobada y se convierta en ley. Por ahora, se trata de una medida propuesta y no de una obligación vigente.
Otro componente de la reforma está relacionado con las contribuciones que actualmente no deben pagar determinados empleadores por sus trabajadores. Hoy, bajo las condiciones establecidas en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las empresas pueden estar exoneradas de algunos aportes por empleados que devengan individualmente menos de diez salarios mínimos. Entre ellos están el 8,5 % correspondiente a salud, el 2 % al SENA y el 3 % al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La propuesta modificaría ese beneficio. La exoneración plena se conservaría para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos. El documento del Ministerio de Hacienda estima que este grupo representa el 84 % de los asalariados del sector privado. Para quienes devenguen entre dos y tres salarios mínimos, las empresas tendrían que pagar una tarifa reducida: 4 % en salud y 1 % en los aportes al SENA y al ICBF.
En el caso de los salarios superiores a tres mínimos, desaparecería la exoneración y el empleador tendría que asumir los aportes patronales completos: 8,5 % para salud y 5 % para SENA e ICBF.
Este cambio es relevante porque modifica el costo que deben asumir las compañías por contratar trabajadores formales. Aunque esos aportes patronales no son un descuento directo del salario del empleado, sí representan un mayor costo laboral para las empresas que tengan trabajadores en los rangos afectados.
El Gobierno sostiene que el ajuste permitiría recuperar recursos para la financiación de la salud y fortalecer los ingresos del sistema. En la exposición de motivos también señala que la medida busca concentrar los beneficios en los trabajadores de menores ingresos y mantener condiciones favorables para la contratación en los segmentos salariales más bajos.
¿Cuándo empezarían a aplicarse los cambios de la ley de rescate?
Las modificaciones hacen parte de un proyecto de ley que fue radicado ante el Congreso. Por tanto, todavía deben surtir el trámite legislativo y podrían tener ajustes durante su discusión.
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En el caso del esquema de cotización de los trabajadores independientes, el texto establece como fecha propuesta de entrada en vigor el primero de enero de 2027. Para los demás cambios, su aplicación dependerá de la aprobación de la iniciativa, de las disposiciones definitivas y de las reglas que se establezcan para su implementación.