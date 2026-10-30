Gobierno propone aumentar aportes a salud y parafiscales para trabajadores que ganen más de 2 salarios mínimos

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella plantea modificar las exenciones de aportes patronales a salud, SENA e ICBF, con tarifas progresivas según el salario de los trabajadores. La propuesta hace parte de la Ley de Rescate Fiscal.
La iniciativa contempla una reorganización de los aportes que pagan las empresas por sus empleados.
En el caso de los aportes parafiscales, actualmente las empresas están exoneradas de pagar las contribuciones al SENA (2 %) y al ICBF (3 %) por trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Con la propuesta, la exoneración total se limitaría a los trabajadores que devenguen menos de 2 SMMLV, grupo que representa el 75,2 % de los asalariados del país.
Para quienes reciban entre 2 y 3 SMMLV se establecería una tarifa preferencial del 1 %. En cambio, por los empleados que ganen más de 3 SMMLV, los empleadores volverían a pagar la tarifa plena del 5 %, distribuida entre el SENA y el ICBF.
El Gobierno Nacional argumenta que el 63,4 % de los asalariados que se encuentran en el rango de 3 a 10 salarios mínimos trabaja en grandes empresas, por lo que la mayor carga recaería en empleadores con mayor capacidad de pago.
La propuesta también contempla mantener la exoneración total de los aportes patronales a salud, SENA e ICBF para las personas naturales que tengan entre dos y cinco trabajadores contratados.
¿Qué cambiaría en los aportes a salud?
La reorganización también incluye la cotización patronal al sistema de salud, cuya tarifa ordinaria es del 8,5 % y está a cargo del empleador.
La iniciativa establece tres rangos: exoneración total para trabajadores que ganen hasta 2 SMMLV; una cotización reducida del 4 % para quienes reciban entre 2 y 3 SMMLV, y el restablecimiento de la tarifa plena del 8,5 % para salarios superiores a 3 SMMLV.
Adicionalmente, el Gobierno propone modificar los porcentajes de cotización en salud que pagan directamente los trabajadores dependientes e independientes.
Para los asalariados que ganen hasta 2 SMMLV se mantendría la tarifa del 4 %. Sin embargo, quienes reciban entre 2 y 3 salarios mínimos pasarían a cotizar el 5,5 %, es decir, 1,5 puntos porcentuales adicionales.
La escala continuaría aumentando según los ingresos: 6 % para quienes ganen entre 3 y 4 SMMLV; 6,5 % entre 4 y 5 salarios mínimos; 7,5 % entre 10 y 15 SMMLV; y 8 % para quienes reciban entre 15 y 25 SMMLV.
Para los independientes, la cotización pasaría del 12,5 % al 13 % en el primer rango sujeto al incremento, entre 2 y 3 SMMLV. La tarifa aumentaría progresivamente hasta llegar al 15,5 % para ingresos entre 15 y 25 salarios mínimos.
Según la justificación técnica de la propuesta, estos cambios buscan corregir las diferencias entre las cargas contributivas de trabajadores dependientes e independientes, con incrementos iniciales más moderados para estos últimos.
Impacto fiscal y compensaciones para las empresas
En materia fiscal, el Gobierno estima que la reorganización de los aportes parafiscales generaría un ahorro para la Nación equivalente al 0,18 % del PIB en 2027 (aproximadamente $3,6 billones), al sustituir transferencias del Presupuesto General de la Nación por contribuciones de los empleadores.
Por su parte, la modificación de los aportes patronales a salud representaría ingresos adicionales para la ADRES equivalentes al 0,38 % del PIB en 2027 (apróximadamente $7,6 billones).