Dólar en Colombia subió $25 y cerró la semana por encima de $3.190 tras radicación de reforma tributaria

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada con una leve alza. La divisa despidió este viernes ubicándose en $3.194, es decir, $25 por encima del cierre del día anterior ($3.169).
Durante la sesión, el billete verde alcanzó un valor máximo de $3.202,50 y tocó un mínimo de $3.165,20. Además, la moneda se ubicó en un nivel promedio de $3.183.
De acuerdo con los analistas de JP Tactical, si bien a lo largo de las negociaciones se observó una mayor presión de compra, el precio siguió respetando los niveles clave que venían siguiendo dentro de su estrategia.
Al ampliar el rango de análisis, el dólar cerró con un incremento de $39 respecto al inicio de la semana, cuando arrancó con un valor de $3.155.
¿Qué impulsó el dólaren Colombia?
El mercado estaba a la espera de la decisión del Banco de la República en torno a las tasas de interés. El banco central decidió mantener inalterados los tipos en 12,25 %.
El gerente del BanRep también reveló que la Junta Directiva autorizó la compra directa de US$2.000 millones al Gobierno Nacional, recursos que se sumarán al programa de acumulación de reservas del emisor.
«Esta decisión considera que el Gobierno cuenta con dólares disponibles para la venta y se toma en un momento de alta incertidumbre internacional, con tasas de interés altas a nivel global y condiciones financieras estrechas, en el que resulta conveniente contar con más reservas internacionales, es decir, más dólares de respaldo para enfrentar posibles episodios de inestabilidad externa», informó la entidad.
De la misma manera, el mercado está atento al impacto de la ley de rescate que dio a conocer el gobierno de Abelardo de la Espriella y por medio de la cual se suben los impuestos a alimentos, servicios y también se imponen nuevos pagos a las empresas.
Del lado del petróleo, el barril de WTI reporta un recorte del 0,18 %, alcanzando un valor de US$103,93; mientras que el Brent registra un repunte de 2,21 %, ubicándose en los US$113,21.
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