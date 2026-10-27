Indra Group cumple 30 años en Colombia y presenta nueva sede con centro de ciberseguridad de última generación

Indra Group conmemora 30 años de presencia en Colombia con la apertura de sus nuevas oficinas en Bogotá y la renovación de su Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de nueva generación.
Con esta apuesta, la empresa hizo énfasis en que busca fortalecer sus capacidades para responder a las crecientes amenazas digitales.
Y es que, durante el tiempo de operación en el país, ha acompañado la evolución tecnológica y los procesos de modernización de sectores estratégicos de la economía colombiana.
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“Para nosotros es de gran orgullo tener una historia exitosa con el sector público y privado, donde hoy en día tenemos más de 400 clientes en todos los segmentos productivos del país”, explicó a Valora Analitik José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.
Así, como parte de esta nueva etapa, Indra Group presentó la renovación de su SOC, que hace parte de IndraMind Cybersecurity. Esta infraestructura está orientada a reforzar la protección de organizaciones, infraestructuras críticas y servicios esenciales frente a los riesgos asociados con el entorno digital.
La actualización de este centro se enmarca en un contexto en el que la ciberseguridad y la transformación digital representan desafíos relevantes para las empresas, ante el incremento de las amenazas informáticas y la necesidad de proteger sus operaciones y activos tecnológicos.
La compañía también destacó el papel de Colombia en el desarrollo de capacidades tecnológicas para América Latina, así como las oportunidades de crecimiento relacionadas con la innovación, la digitalización y la formación de talento especializado.
Quintero expresó que, para Indra Group, “Colombia es una de las filiales más estratégicas e importantes a nivel mundial. Latinoamérica puede referir 1100 millones de euros en todo el reconocimiento de sus ingresos a nivel global y Colombia puede representar más del 37 % de estos ingresos”.
Por lo anterior, complementó: “es muy estratégico las capacidades y la generación de negocio, pero es mucho más estratégico Colombia ratificarse y establecerse como hub operacional para América Latina”.
Así las cosas, con sus nuevas oficinas en Bogotá y la renovación de su centro de ciberseguridad, Indra Group busca consolidar su operación en Colombia y fortalecer su participación en un mercado en el que la protección de la información y la continuidad de los servicios digitales adquieren una importancia creciente.