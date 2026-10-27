Colombia firma acuerdo con China para impulsar nuevas tecnologías en construcción y vivienda

La experiencia de China en la construcción de grandes ciudades, sistemas de transporte y desarrollos inmobiliarios abre una oportunidad para Colombia, que busca avanzar hacia viviendas más sostenibles, infraestructura moderna y nuevas soluciones tecnológicas para el crecimiento urbano.
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En medio de ese panorama se confirmó un acuerdo entre organizaciones de ambos países busca facilitar el intercambio de conocimientos que podrían aplicarse a futuros proyectos del sector constructor colombiano.
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y la Asociación de la Industria de la Construcción del Distrito de Jinniu, en Chengdu, China, firmaron un acuerdo de cooperación e intercambio con una vigencia inicial de cuatro años. La alianza busca fortalecer los vínculos entre las industrias de la construcción de ambos países y promover experiencias técnicas en vivienda, desarrollo urbano, infraestructura e innovación.
El convenio se concretó el 20 de octubre de 2026, en el marco de la Misión Empresarial a China 2026: Construcción Rápida y Urbanismo de Alta Densidad, que se desarrolló entre el 12 y el 16 de octubre en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan.
La misión fue liderada por Compensar, con Impact Hub Colombia y el apoyo local de ITTC Group, el Centro Internacional de Transferencia de Tecnología de Tianfu. En ella participaron representantes de empresas y organizaciones colombianas vinculadas a la construcción, la ingeniería, el desarrollo inmobiliario y la infraestructura.
¿Qué busca el acuerdo entre Colombia y China?
La alianza pretende facilitar el intercambio de experiencias, capacidades técnicas y buenas prácticas que contribuyan a transformar las viviendas, las edificaciones, las ciudades y la infraestructura.
El acuerdo contempla seis áreas estratégicas: construcción y desarrollo urbano; renovación urbana; desarrollo de vivienda de alta calidad; investigación, desarrollo y aplicación de soluciones de construcción sostenible; infraestructura urbana y rural; y construcción digital.
En términos prácticos, la cooperación busca que las organizaciones puedan conocer cómo se desarrollan proyectos en ambos países, compartir tecnologías constructivas y explorar modelos de gestión que respondan a los retos de la urbanización.
El convenio también contempla mecanismos de comunicación y coordinación entre autoridades sectoriales, empresas, instituciones de investigación y organizaciones vinculadas a la industria. Entre las actividades previstas figuran seminarios técnicos, procesos de formación, visitas de campo e intercambio de información.
Sin embargo, el acuerdo no establece por sí mismo la financiación ni la ejecución de proyectos específicos de vivienda en Colombia. Su alcance inicial se concentra en la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos, que podrían servir como punto de partida para identificar oportunidades de trabajo conjunto.
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Angélica Ospina, presidenta ejecutiva del CCCS, señaló que el acercamiento puede ampliar las conexiones internacionales del sector colombiano y facilitar el acceso a experiencias relevantes en planificación urbana, vivienda, infraestructura e innovación.
La dimensión del mercado chino ayuda a entender el interés por intercambiar conocimientos con ese país. Según las cifras incluidas por el CCCS, China cuenta con un mercado de construcción valorado en cerca de US$1,3 billones anuales y una red ferroviaria de alta velocidad que supera los 45.000 kilómetros. Además, alrededor del 65 % de su población vive en ciudades.
Chengdu, donde se firmó el acuerdo, tiene aproximadamente 21 millones de habitantes y una red de metro de unos 558 kilómetros. Estas características muestran la escala de los desafíos de movilidad, planificación urbana e infraestructura que enfrenta una ciudad de ese tamaño.
La cooperación se produce mientras Colombia registra avances en proyectos que buscan incorporar criterios de sostenibilidad. De acuerdo con el boletín Enlace Verde del CCCS, entre enero y mayo de 2026, el 41,1 % del área licenciada para vivienda estaba en proceso de obtener una certificación de construcción sostenible. Para los usos no residenciales, la proporción era del 12,1 %.
Además, entre abril y junio de 2026 se reportaron 1.635.312 metros cuadrados de proyectos que buscaban certificaciones como LEED, CASA Colombia o EDGE. De esa superficie, 1.422.712 metros cuadrados correspondían a vivienda.
En el ámbito de LEED, Colombia registra 18.749.283 metros cuadrados distribuidos en 682 proyectos de edificaciones. En comunidades, suma 28 proyectos registrados que abarcan 2.051 hectáreas. En esta categoría, China y Colombia ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en número de proyectos registrados bajo LEED for Communities Plan and Design, según el CCCS.
Otro referente nacional es Barranquilla, que obtuvo la certificación LEED para Ciudades y se convirtió, de acuerdo con la organización, en la primera ciudad de Suramérica en alcanzar ese reconocimiento.
El acuerdo crea un marco de cooperación para compartir experiencias y explorar oportunidades entre las organizaciones de Colombia y China. Para el sector constructor, esto puede facilitar el contacto con nuevos conocimientos técnicos y modelos de desarrollo urbano; para las ciudades, abre la posibilidad de estudiar enfoques relacionados con la planificación, la infraestructura y la sostenibilidad.
No obstante, la firma del convenio no significa que ya existan proyectos específicos aprobados, inversiones comprometidas o nuevas viviendas que vayan a construirse como resultado directo de la alianza. Esos avances dependerán de las iniciativas que se identifiquen, los acuerdos que puedan establecerse y su eventual desarrollo.
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El reto será convertir el intercambio de conocimientos en aplicaciones concretas que respondan a las necesidades colombianas, desde el desarrollo de vivienda de calidad hasta la modernización de la infraestructura urbana y rural.