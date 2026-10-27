Milagro Week en Nueva York: empresas de EE. UU. advierten qué necesita Colombia para concretar inversiones millonarias

Colombia busca atraer inversiones extranjeras que se traduzcan en proyectos productivos, empresas más competitivas y nuevos empleos. Para lograrlo, el Gobierno De la Espriella llevará Nueva York un portafolio de más de 70 iniciativas valoradas en $75 billones, en una apuesta que pondrá a prueba el interés de los inversionistas internacionales y las condiciones que ofrece el país para hacer negocios.
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Esta iniciativa se realizará durante la primera edición de la Milagro Week, prevista del 16 al 19 de noviembre de 2026, la cual reunirá a inversionistas, fondos y representantes de la banca internacional y multilateral. Sin embargo, presentar proyectos por ese valor no significa que el dinero ya esté comprometido: la llegada efectiva de los recursos dependerá de las decisiones de financiación y de que las iniciativas puedan avanzar hacia su ejecución.
En ese escenario, el Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), organización que agrupa a compañías estadounidenses con presencia en el país, respaldó la iniciativa y puso sobre la mesa varias condiciones para convertir el interés internacional en inversión real: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, trámites más ágiles y disponibilidad de talento calificado.
¿Qué necesita Colombia para atraer inversiones durante la Milagro Week?
Para el CEA, la promoción internacional de proyectos es un paso importante, pero no basta por sí sola para que los inversionistas comprometan recursos de largo plazo. Las empresas necesitan conocer las reglas con las que operarán, tener claridad sobre los cambios regulatorios y fiscales, y contar con instituciones capaces de tramitar permisos y licencias sin demoras que encarezcan los proyectos.
Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas, señaló que la Milagro Week puede fortalecer la relación económica entre Colombia y Estados Unidos y acercar el potencial productivo del país a los mercados financieros y empresariales estadounidenses: “La ‘Milagro Week’ en Nueva York es un hito clave para profundizar el valor estratégico de nuestra relación bilateral y conectar el potencial productivo de Colombia con el ecosistema financiero y empresarial de los Estados Unidos”, afirmó.
El directivo agregó que el encuentro puede facilitar que los actores privados evalúen oportunidades de inversión en Colombia. El reto, no obstante, será que ese acercamiento se traduzca en decisiones concretas de financiación y en proyectos que lleguen a operar.
Uno de los puntos centrales del llamado empresarial es la seguridad jurídica, es decir, la confianza en que las normas y las condiciones para operar no cambiarán de forma imprevisible. Para las compañías que estudian inversiones de largo plazo, la incertidumbre puede afectar los cálculos de rentabilidad, los costos y la decisión de instalar o ampliar operaciones.
El CEA también destacó el papel del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde hace más de una década. Según el gremio, el acuerdo ofrece un marco institucional para la relación económica bilateral y puede favorecer el comercio, la transferencia de tecnología y la inversión en sectores con potencial de crecimiento.
La organización considera que estas condiciones pueden ayudar a Colombia a aprovechar el nearshoring, una estrategia mediante la cual las empresas acercan parte de sus operaciones o cadenas de suministro a mercados relevantes. Para el país, esa tendencia puede representar oportunidades de inversión, aunque materializarlas también exige competitividad, infraestructura y trabajadores con las competencias que necesitan las compañías.
El gremio advirtió que las reglas claras deben ir acompañadas de marcos fiscales estables y garantías institucionales que permitan evaluar los proyectos con una perspectiva de largo plazo.
La segunda condición identificada por el CEA es mejorar la eficiencia del Estado. La organización considera necesario reducir los tiempos de los trámites y las licencias para evitar que los proyectos enfrenten demoras y sobrecostos entre su aprobación y su puesta en marcha.
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El gremio también subrayó que la agilidad institucional debe ir de la mano de la transparencia y la sostenibilidad. Esto implica que las iniciativas respondan a los estándares ambientales y de gobernanza que exige el mercado internacional, sin que la búsqueda de inversión se traduzca en descuidar esos requisitos.
Estas condiciones son relevantes porque el valor anunciado por el Gobierno corresponde a proyectos que busca presentar ante potenciales financiadores, no a capital extranjero que ya haya ingresado a Colombia. Para que los anuncios se conviertan en actividad económica, cada iniciativa deberá avanzar en su estructuración, conseguir financiación y cumplir las condiciones necesarias para ejecutarse.
¿En qué sectores busca Colombia atraer inversión extranjera?
El Gobierno anunció un portafolio de más de 70 proyectos estratégicos por un valor estimado de $75 billones. Las iniciativas abarcan distintas actividades económicas:
- Energía y transición energética: proyectos relacionados con el desarrollo energético del país.
- Agricultura y agroindustria: iniciativas para fortalecer la producción y las actividades rurales.
- Minería sostenible: oportunidades vinculadas con los recursos minerales colombianos.
- Transporte e infraestructura: proyectos para ampliar la conectividad y las capacidades físicas.
- Comercio y turismo sostenible: propuestas orientadas a impulsar negocios y actividad económica.
- Datacenters y tecnología: iniciativas relacionadas con infraestructura digital y capacidades tecnológicas.
- Servicios globales: actividades que pueden vincular a Colombia con operaciones empresariales internacionales.
El vicepresidente José Manuel Restrepo describió la iniciativa como una forma de conectar proyectos con recursos financieros. “Por eso, hemos creado el primer portafolio de inversiones de la Patria Milagro, que reúne más de 70 proyectos estratégicos en sectores como energía, agricultura, minería, transporte, comercio, turismo sostenible, infraestructura, datacenters y tecnología”, sostuvo.
Además de la estabilidad regulatoria y la eficiencia institucional, el CEA señaló que Colombia necesita fortalecer la formación de trabajadores calificados y el bilingüismo. El objetivo es que las empresas extranjeras encuentren en el país las capacidades humanas necesarias para desarrollar operaciones de mayor valor agregado.
La formación laboral puede incidir en la posibilidad de que nuevas inversiones generen empleos locales y no se limiten a la instalación de capital. Sin embargo, la cantidad y calidad de los puestos de trabajo dependerán de las características de cada proyecto, de las actividades que finalmente se desarrollen y de las necesidades de contratación de las compañías.
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El CEA agrupa a más de 118 empresas afiliadas que, según la organización, aportan el 7,3 % del PIB nacional y generan más de 120.000 empleos formales. El gremio indicó que el 98 % de esos empleos está integrado por talento local, un dato con el que destaca la presencia de trabajadores colombianos en las operaciones de sus afiliados.