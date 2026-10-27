El Fondo de Garantías (FGA) dio apertura a su primer foro presencial, ‘El Crédito que mueve a Colombia’, un espacio en el que se busca poner en el foco de la conversación las tendencias, desafíos y oportunidades que marcarán el acceso a este mecanismo de financiación.
Según explicó David Bocanument, presidente del FGA, ahí es donde entra el poder de un sí y su impacto en el movimiento de la economía y de este instrumento financiero.
“Uno de cada dos adultos en Colombia tiene un crédito formal. Esto es algo que no podemos dejar de lado, porque cuando una persona necesita financiación y no encuentra una solución ágil, termina recurriendo al gota a gota. Nuestro papel es cambiar esa realidad con un sí formal”, destacó.
El ejecutivo también puso sobre la mesa que, con base en las cifras más recientes, actualmente la entidad respalda en promedio 38.000 operaciones de crédito diarias, es decir, una cada dos segundos.
Ese dato pone en relieve el trabajo que se viene realizando para que cada vez más colombianos y microempresas encuentren una respuesta oportuna en el crédito formal y se siga fomentando la inclusión financiera.
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A ese número se suman más de 43 millones de operaciones aprobadas, que son 43 millones de veces en las que una entidad que otorga crédito abrió esa puerta con un sí.
“En FGA creemos en el poder de un sí. El sí es el punto de partida. Un sí no es solo una decisión de crédito, es una decisión de país”, añadió.
En esa misma línea, Bocanument resaltó la importancia de este espacio para compartir diferentes perspectivas en torno a la exposición al riesgo y la protección de la capacidad de pago “para encontrar entre todos mejores caminos para financiar los proyectos de las personas y hacer crecer la economía”.