Bre-B impulsa pagos digitales para tenderos: así funciona la plataforma que reduce el uso de efectivo

Durante décadas, los tenderos colombianos han pagado en efectivo los pedidos que reciben de sus proveedores. Una plataforma de Acciones & Valores busca cambiar esa dinámica con pagos digitales a través de Bre-B, códigos QR y enlaces de pago.
La solución, llamada Accival Connect, permite que los tenderos paguen sus pedidos desde el celular al momento de recibir la mercancía, mientras los transportadores confirman el recaudo en línea y las empresas obtienen información para conciliar sus cuentas.
A septiembre de 2026, cerca de 48.000 clientes utilizan la plataforma y han realizado más de 950.000 transacciones, por un valor superior a $257.000 millones. En cinco meses, el número de clientes aumentó 64 % y el volumen de operaciones creció 125 %.
Desarrollada por Acciones & Valores, comisionista de bolsa con más de 67 años en el mercado colombiano, la herramienta se implementó para Alquería y otros clientes del sector de consumo masivo, con el objetivo de digitalizar los pagos entre las empresas proveedoras y los comercios de barrio.
Menos efectivo y mayor eficiencia en el recaudo
El funcionamiento de Accival Connect comienza cuando el transportador entrega un pedido y genera una opción de pago. El tendero puede completar la operación desde la aplicación de su banco o billetera digital, sin importar la entidad en la que tenga su cuenta.
Para los comerciantes, el sistema reduce la necesidad de mantener efectivo disponible para pagar los pedidos y deja un registro de cada operación. Esto también disminuye los riesgos asociados con el manejo de dinero en las tiendas, un aspecto relevante en un país que cuenta con más de 110.000 tiendas de barrio registradas, según Confecámaras.
En el caso de los transportadores, la confirmación digital permite verificar que el dinero llegó antes de entregar la mercancía. Además, reduce la necesidad de llevar efectivo durante las rutas y elimina las filas bancarias para consignar el recaudo al finalizar la jornada.
Las empresas proveedoras, por su parte, reciben información asociada a cada transacción y pedido, lo que facilita la conciliación contable. Según Acciones & Valores, este proceso ayuda a reducir las diferencias en los registros, los soportes falsificados y las tareas manuales que pueden retrasar el cierre de las cuentas por cobrar.
La compañía también señala que los recursos recaudados ingresan a un fondo de inversión colectiva a la vista administrado por Acciones & Valores, donde pueden generar rendimientos desde el primer día.
“Soñamos con el día en que el transportador pueda irse a su casa a descansar, en vez de hacer una fila en un banco para consignar efectivo, y en que la empresa, en este caso Alquería, sea más eficiente en su operación porque el dinero empieza a rentar de inmediato en un fondo a la vista, con rentabilidades superiores al 10 % efectivo anual”, afirmó Carlos Murcillo, gerente de Mercado Masivo de Acciones & Valores.
La expansión de Accival Connect coincide con el primer año de operación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Según las cifras citadas por la compañía, la infraestructura ya superó los 1.700 millones de transferencias y movilizó más de $262,5 billones.
El sistema pasó de registrar 1,5 millones de operaciones diarias durante sus primeros meses a cerca de cinco millones, y cuenta con más de 36 millones de usuarios. Además, el 62 % de los pagos corresponde a transacciones inferiores a $50.000, una señal de su uso en operaciones cotidianas.