En menos de un mes, la Regasificadora de Cartagena volvió a presentar una falla en uno de sus trenes

El sistema energético colombiano atraviesa una coyuntura de presión en varios frentes. A la escasez de gas natural, la necesidad de importarlo, la estrechez en el suministro de energía eléctrica y el fenómeno de El Niño se suma una nueva falla en la Regasificadora de Cartagena, un punto clave para el abastecimiento de gas importado al mercado colombiano.
La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), como se conoce a la terminal donde se recibe gas natural licuado (GNL) para regasificarlo e inyectarlo al sistema nacional, informó que identificó una falla operativa en su unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), concretamente en uno de los cuatro trenes.
Una situación similar ya se había presentado a finales de septiembre de 2026. Es decir, en menos de un mes, la planta volvió a registrar una falla que requiere intervenciones.
Si la terminal deja de operar a plena capacidad, se ampliaría el déficit de gas en Colombia. Esto no pondría necesariamente en riesgo, en primera instancia, el abastecimiento de los hogares, los pequeños comercios, las refinerías, los hospitales y el transporte vehicular a gas. Sin embargo, el sector industrial podría enfrentar mayores restricciones en el suministro, con posibles efectos sobre sus operaciones y su capacidad de producción.
SPEC señaló que los trabajos correctivos en uno de sus trenes se extenderán durante aproximadamente siete u ocho días. Durante ese periodo, la terminal prestará el servicio con una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Aunque la compañía informó que adelanta las labores necesarias para reparar el equipo, no entregó mayores detalles en el comunicado sobre las causas de la falla ni explicó por qué se presentó nuevamente en menos de un mes.
Cabe señalar que en Colombia se desarrollan otros proyectos de regasificación para importar gas, entre ellos la Regasificadora del Pacífico, en el Valle del Cauca, y Puerto Bahía, en Cartagena. Sin embargo, mientras estas iniciativas no entren en operación comercial, SPEC continúa siendo una infraestructura clave para suministrar al mercado nacional el gas que el país no produce en sus propios campos y yacimientos.
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