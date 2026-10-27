Willis Towers Watson acuerda la compra de ARESS Corredores de Seguros; la SuperFinanciera tendrá la última palabra

Willis Towers Watson (WTW) Colombia anunció la firma de un acuerdo para adquirir el negocio de corretaje de seguros de ARESS Corredores de Seguros. El proceso dependerá de la Superintendencia Financiera de Colombia y del cumplimiento de las condiciones de cierre.
Según manifestó la organización, la operación hace parte de su estrategia de crecimiento en Colombia y América Latina, con la que busca combinar sus capacidades con las de ARESS para ampliar su base de clientes.
ARESS surgió en 1967 en Medellín. La compañía se especializa en la asesoría y administración de riesgos y creció de la mano de la organización Ardila Lülle.
“La trayectoria de ARESS en administración de riesgos, intermediación y asesoría especializada, así como su profundo conocimiento de sus clientes, nos motivó a dar este paso con el propósito de impulsar el crecimiento en Colombia y preservar el legado de ARESS”, expresó Margarita López, country head de Colombia de Willis Towers Watson.
Las organizaciones manifestaron que, mientras se completa el proceso, la atención a los clientes y las relaciones con las aseguradoras y los aliados continuarán con normalidad.
Destacado: Julio César Aldana Bula llegaría a la presidencia de Positiva Compañía de Seguros
El cierre de la transacción también está sujeto al cumplimiento de las demás condiciones establecidas para la operación. Hasta que el proceso se complete, WTW y ARESS continuarán operando de manera independiente y mantendrán la gestión separada de sus negocios.
—