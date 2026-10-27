Bolsa de Colombia baja, pero mantiene crecimiento acumulado del 21 % en el año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 26 de octubre de 2026 en 2.505,04 puntos registrando una variación negativa de – 1,38 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,13 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $146.887 millones, mostrando una variación negativa de 14,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $172.250 millones.
Recomendado: Calendario de resultados financieros de los emisores en Bolsa de Colombia para el tercer trimestre de 2026
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,61 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $45.926 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,07 %) que negoció $39.971 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 2,31 %) que transó un monto de $10.743 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Fabricato (Fabricato) que retroceden – 5,88 %.
- En la segunda casilla, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que cae – 3,83 %.
- Finalmente, los títulos de Promigas (Promigas) que bajaron – 3,06 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 2,54 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 16,98 % y marcan un volumen de operaciones de $101.325 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap