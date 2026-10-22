Calendario de resultados financieros de los emisores en Bolsa de Colombia para el tercer trimestre de 2026

Como es habitual, Valora Analitik pone a disposición de los inversionistas y todos los interesados del mercado local, el calendario de resultados financieros de los emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Este calendario incluye los días clave de las compañías listadas más relevantes.
En esta ocasión, las empresas se preparan para revelar sus balances financieros y operativos del tercer trimestre del año, los cuales permitirán de paso conocer cómo les ha ido a las firmas en entre enero y septiembre de 2026.
Este calendario se actualiza con base en la información de cada una de ellas y las fechas en las cuales darán a conocer sus informes al mercado.
La temporada de resultados en Colombia para el tercer corte de este año comenzará, formalmente, el 30 de octubre con la publicación del balance de Nutresa, dando paso al resto de emisores del mercado local.
De acuerdo con las fechas confirmadas hasta el momento, Interconexión Eléctrica (ISA) tendrá su publicación el 5 de noviembre y la segunda semana del penúltimo mes de 2026 se concentran gran parte de las compañías.
En esta semana, revelarán sus balances grandes compañías como Grupo Cibest (9 de noviembre), Celsia Grupo Aval y Pei (10 de octubre), seguidos por Grupo Éxito y Nu (11 de noviembre).
La mayoría de las empresas publicarán el 12 de noviembre: Grupo Sura, Grupo Argos, Grupo Energía Bogotá, Corficolombiana y Davivienda Group.
Vale recordar que Ecopetrol, la compañía mas grande del país y uno de los emisores de mayor peso en el mercado local, no ha confirmado al mercado en cuál fecha revelará sus resultados, ni su llamada con inversionistas.
Así van los resultados corporativos de las empresas de Colombia en 2026
Un informe de Aval Asset Management al cierre del segundo trimestre del año, reveló que, en el sector financiero, los resultados del segundo trimestre de 2026 fueron positivos para Davivienda Group, Grupo Cibest y Grupo Sura, impulsados por la expansión de los márgenes financieros, el crecimiento de los ingresos por intereses y el control del riesgo.
Las tres entidades registraron mayores utilidades, con avances destacados en rentabilidad, en un periodo en el que también sobresalió el aporte de las inversiones y de las compañías vinculadas.
En el sector de consumo, Grupo Éxito y Terpel presentaron resultados positivos. Éxito aumentó sus ganancias y su Ebitda, favorecido por el desempeño comercial en Colombia y la operación logística en Uruguay, mientras avanzó en un cambio estratégico en Argentina.
Terpel, por su parte, registró crecimiento en ingresos, Ebitda y utilidad neta, impulsado principalmente por las estaciones de servicio y el negocio de lubricantes en Colombia.
En construcción e infraestructura, los resultados de Cementos Argos y Grupo Argos fueron calificados como neutrales. Cementos Argos incrementó sus ingresos por la dinámica de los despachos en Colombia, aunque los mantenimientos programados presionaron su rentabilidad y redujeron la utilidad neta ajustada. Grupo Argos aumentó su Ebitda y su utilidad neta atribuible, con aportes de los negocios de concesiones, cemento e inmobiliario.
En el sector minero y energético, Mineros y Ecopetrol obtuvieron resultados positivos. Mineros registró un semestre récord, respaldado por mayores precios del oro y un crecimiento de sus ingresos, aunque enfrentó presiones sobre la rentabilidad. Ecopetrol elevó su utilidad neta, favorecida por el aumento del precio del petróleo y el desempeño de la refinación, factores que compensaron la caída de la producción de crudo y gas y la revaluación del peso.
En servicios públicos, ISA tuvo resultados positivos por el crecimiento de sus ingresos, Ebitda y ganancias, mientras Celsia y el Grupo Energía Bogotá fueron calificados como neutrales.
En el sector inmobiliario, TIN y Pei registraron resultados neutrales, con crecimientos moderados en sus ingresos y en los ingresos operacionales netos (NOI). TIN mantuvo una operación estable y un margen NOI elevado, aunque el mayor costo financiero limitó la distribución de ganancias. Pei, por su parte, continuó asimilando los efectos de la desinversión de Plaza Central, pero mostró avances en la optimización de su estructura financiera y reducciones en sus indicadores de vacancia.