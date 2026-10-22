Premercado | Mercados retroceden por dudas sobre la rentabilidad de inversiones en IA: Brent supera los US$110

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el jueves después de que los resultados mixtos de las grandes tecnológicas estadounidenses no lograran tranquilizar a los inversores sobre la rentabilidad de las masivas inversiones en inteligencia artificial, renovando la presión sobre los valores de semiconductores y las acciones chinas.
El índice MSCI Asia Pacífico cayó alrededor de un 1 %, con el Kospi de Corea del Sur retrocediendo un 3,5 % y el Nikkei 225 de Japón perdiendo un 2,4 %. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 3 %, mientras que el CSI 300 de China cedió un 1,8 % y el Índice Compuesto de Shanghái bajó un 1,4 %.
La renovada debilidad se produce en un momento en que los inversores cuestionan si el elevado gasto en centros de datos y capacidad informática puede generar rendimientos suficientes, con los costes de financiación y las valoraciones ajustadas añadiendo preocupaciones sobre una posible burbuja de la IA.
Por su parte, el banco central de Corea del Sur mantuvo los costes de endeudamiento inalterados tras dos subidas de tipos consecutivas, mientras los responsables de la política monetaria sopesan las presiones inflacionarias derivadas del auge económico impulsado por los semiconductores.
Mercados de Europa
Las bolsas de acciones europeas cedieron terreno el jueves, arrastradas por la imparable venta masiva de deuda soberana francesa, mientras que la caída del sector tecnológico eclipsó los sólidos resultados de los grandes valores defensivos de consumo.
El índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedió un 0,8 %, borrando las modestas ganancias de la sesión anterior.
El CAC 40 francés cayó un 1,3 %, mientras que el FTSE MIB italiano perdió un 1,6 %. El Athens General Index de Atenas operó con una caída del 1 % en medio de disturbios civiles a escala nacional.
El rendimiento de referencia del bono francés a 10 años superó con claridad el 5 %, continuando su ascenso hasta niveles no vistos desde el ciclo del mercado soberano de 2002.
En declaraciones realizadas el miércoles por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron prometió evitar que se repitan los violentos disturbios antigubernamentales del fin de semana pasado, ante la inminencia de nuevas protestas.
Sin embargo, el escaso avance político hacia la aprobación de recortes del gasto para reducir el déficit fiscal de Francia, que se sitúa en el 5,4 % del PIB, ha generado temor entre los inversores internacionales ante un prolongado bloqueo estructural.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones de Estados Unidos cayeron con fuerza el jueves, mientras los inversores analizaban los resultados de Meta Platforms y Tesla.
El contrato de futuros del S&P 500 había caído 80 puntos, o un 1,0 %, los futuros del Nasdaq 100 habían retrocedido 533 puntos, o un 1,8 %, y los futuros del Dow habían cedido 332 puntos, o un 0,6 %.
La incertidumbre ha rodeado al sector de la IA durante varios días, desencadenada por una combinación de un elevado gasto financiado con deuda en infraestructura de IA y unos altos costes de endeudamiento.
Para el trimestre en curso, Meta orientó sus ingresos hacia un rango de entre US$73.000 millones y US$76.000 millones, con el extremo superior superando las estimaciones de Wall Street.
La empresa también redujo su previsión de gastos de capital a un rango de entre US$135.000 millones y US$145.000 millones. El extremo inferior de las perspectivas era anteriormente de US$130.000 millones.
Adicionalmente, las acciones de Tesla también cayeron en preapertura, lastradas por la reducción del objetivo de ventas anuales para finales de la década a 5 millones de unidades por parte del grupo de vehículos eléctricos liderado por Elon Musk, mientras los inversores observaban el potencial de una fusión de gran calado con SpaceX.
La atención se centra ahora en una nueva tanda de resultados de empresas de primer nivel, entre ellas Procter & Gamble (NYSE:PG), Western Digital, Lockheed Martin y Honeywell.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron el jueves por la mañana, ya que las continuas tensiones en Oriente Próximo mantuvieron los mercados en alerta ante posibles interrupciones del suministro, mientras que una caída mayor de lo esperado en las reservas estadounidenses también respaldó al crudo.
Los futuros del petróleo Brent subieron un 1,1 % hasta US$110,02, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaron un 0,9 % hasta US$98,05.
Las ganancias del petróleo del jueves se produjeron poco después de que el New York Times informara de que EE. UU. e Israel planeaban intensificar los ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en EE. UU.
Según el informe del NYT, ambos países planean atacar la infraestructura energética, las instalaciones nucleares y el arsenal nuclear de Irán. Los preparativos militares en EE. UU. e Israel se han intensificado, mientras que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se reunió esta semana con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar posibles opciones.
En otra línea, los precios del oro cayeron el jueves a su nivel más bajo en más de dos semanas, presionados por un nuevo repunte en los precios del petróleo que avivó los temores sobre una inflación impulsada por la energía.
El oro al contado había caído un 1,5 % hasta los US$4.081,47 y los futuros del oro habían bajado un 1,3 % hasta los US$4.097,42.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—