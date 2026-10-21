Atención | Rodrigo Lara no es más el ministro del Interior del gobierno De la Espriella; Alejandro Ordoñez lo reemplaza

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer a través de su cuenta en X la decisión. El cambio se produce luego de que se cayera el presupuesto del 2027 y tuviera que ser decretado por el ejecutivo.
“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior», dijo.
¿Qué más dijo De la Espriella sobre la salida de Rodrigo Lara?
Agregó el presidente que «su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación».
Confirmó el presidente que mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera.
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«Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, dijo el presidente de la Espriella.
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