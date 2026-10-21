Gobierno de la Espriella expedirá hoy decreto de Presupuesto de 2027 por $635 billones

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reafirmaron este miércoles que el proyecto discutido y aprobado en primer debate saldrá adelante por un monto de $635 billones. El proyecto será decretado este miércoles.
“No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzó a ser conciliado, es necesario ratificar que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, regirá el proyecto que el Gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate”, dijo Restrepo.
En desarrollo…
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