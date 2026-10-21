Colombia firma acuerdo con exótico destino que alista inversiones petroleras por US$10.500 millones

Colombia busca ampliar sus oportunidades de negocio más allá de sus socios comerciales habituales. Un nuevo acuerdo de cooperación empresarial pone el foco en un destino poco convencional para las compañías nacionales, que comienza a ganar protagonismo en el mapa internacional de las inversiones y podría abrir nuevas posibilidades para distintos sectores de la economía.
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Surinam, un país de Suramérica que comienza a ganar relevancia por sus grandes descubrimientos de petróleo y gas, se prepara para una transformación económica que podría atraer empresas extranjeras y abrir oportunidades comerciales en distintos sectores. En medio de ese panorama, Colombia busca fortalecer sus vínculos empresariales con este destino, que alista inversiones petroleras por miles de millones de dólares.
La Cámara de Comercio Colombo Holandesa, Holland House, y la Cámara de Comercio e Industria de Surinam firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer las relaciones comerciales, promover la inversión y facilitar la conexión entre empresas de ambos países. El acuerdo se firmó el miércoles 23 de septiembre y establece un marco de cooperación voluntaria para explorar nuevas oportunidades de negocio.
El movimiento cobra relevancia por el desarrollo de GranMorgu, uno de los principales proyectos petroleros de Surinam, que contempla una inversión cercana a US$10.500 millones. El país también cuenta con reservas recuperables de petróleo costa afuera estimadas en más de 750 millones de barriles, de acuerdo con la información suministrada por las entidades involucradas.
Aunque el memorando no representa una inversión colombiana por ese monto ni garantiza contratos para compañías nacionales, sí busca facilitar contactos comerciales en un mercado que podría experimentar un crecimiento económico significativo durante los próximos años.
Surinam prepara inversiones petroleras por US$10.500 millones
Surinam está ubicado en el noreste de Suramérica, limita con Guyana y Brasil y tiene costa sobre el océano Atlántico. En los últimos años, los descubrimientos de hidrocarburos frente a sus costas han ampliado las perspectivas económicas del país y despertado el interés de inversionistas internacionales.
Uno de los proyectos que concentra esas expectativas es GranMorgu, cuyo desarrollo contempla inversiones cercanas a US$10.500 millones. La iniciativa forma parte de la expansión de la industria petrolera del país y podría impulsar actividades que van más allá de la extracción de crudo.
La expectativa también se refleja en las proyecciones económicas citadas por las cámaras de comercio. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional incluidas en la información suministrada, el producto interno bruto (PIB) de Surinam crecería alrededor de 4 % en 2027.
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Para 2028, año previsto para el inicio de la producción de los proyectos petroleros, el crecimiento podría acercarse al 30 %. Estas cifras son proyecciones y no resultados garantizados. Su materialización dependerá del avance de los proyectos y de la evolución de la economía surinamesa.
Jan Willem van Bokhoven, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Holandesa, señaló que el desarrollo petrolero puede generar oportunidades para un conjunto amplio de actividades empresariales: “El descubrimiento de petróleo no solo representa oportunidades para las empresas del sector de infraestructura y construcción, sino que habrán oportunidades para el ecosistema empresarial completo”, afirmó.
¿Qué oportunidades podrían encontrar las empresas colombianas?
El memorando busca crear condiciones para conectar compañías de ambos países y facilitar iniciativas como misiones comerciales, ruedas de negocios, encuentros entre potenciales socios e intercambio de conocimiento.
Para las empresas colombianas, el atractivo está en identificar qué productos y servicios podrían ofrecer en un mercado que necesitará ampliar su infraestructura y capacidad de operación a medida que avance el desarrollo petrolero. Entre las áreas con oportunidades potenciales se encuentran la construcción, el transporte, los servicios profesionales y financieros, la conectividad digital, el alojamiento y las actividades relacionadas con el suministro de agua y el saneamiento.
Estas necesidades no implican que ya existan contratos adjudicados a empresas colombianas. El acuerdo establece un marco de cooperación para explorar oportunidades y facilitar contactos comerciales; la participación de compañías nacionales dependerá de la demanda, las condiciones de contratación y su capacidad para competir en ese mercado.
Van Bokhoven también destacó la importancia de mejorar las condiciones para conectar a ambos países y atender las necesidades que surjan con el crecimiento económico de Surinam: “Será necesario mejorar la conectividad entre ambos países, la infraestructura hotelera de Surinam; habrá necesidades en materia de servicios profesionales, financieros, entre otros”, añadió.
La relación comercial entre los dos países no comienza con este memorando. Según datos de ProColombia, las exportaciones colombianas de productos no minero-energéticos a Surinam alcanzaron US$8,8 millones FOB en 2025.
El valor FOB corresponde al precio de los productos puestos a bordo para su exportación. Esta cifra ofrece una referencia del intercambio comercial actual y del espacio que podría existir para ampliar las relaciones empresariales.
Sin embargo, el desarrollo petrolero de Surinam no significa que las exportaciones colombianas vayan a crecer automáticamente. Para aprovechar el potencial, las compañías deberán identificar las necesidades del mercado, establecer contactos con compradores y aliados locales y evaluar las condiciones para operar en el país.
El memorando podría facilitar ese acercamiento mediante actividades de promoción comercial y cooperación entre las cámaras firmantes. El crecimiento previsto para Surinam viene acompañado de retos en infraestructura y servicios públicos. La información suministrada, que recoge análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, señala necesidades en transporte, acceso digital, agua y saneamiento, educación y salud, además de desafíos sociales y ambientales relacionados con la conservación de sus activos naturales.
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Con el memorando, la Cámara de Comercio Colombo Holandesa, Holland House, y la Cámara de Comercio e Industria de Surinam podrán colaborar con instituciones y aliados locales interesados en conectar al sector empresarial con el desarrollo económico previsto para el país.
Entre las iniciativas posibles están las misiones comerciales, las ruedas de negocios y las actividades de intercambio empresarial. El objetivo es facilitar la identificación de oportunidades y acercar a compañías que puedan establecer relaciones comerciales.