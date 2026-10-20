Megaproyecto solar en Santander recibirá financiación de hasta $200.000 millones: ¿Cuándo entrará en operación?

Colombia continúa sumando iniciativas para ampliar la generación de energía a partir de fuentes renovables. En medio del interés por desarrollar alternativas más limpias para producir electricidad, un megaproyecto solar en Santander avanza con respaldo financiero y se prepara para aportar nueva capacidad al sistema eléctrico nacional.
Lea también: Multinacional alemana invertirá 4 millones de euros en megaproyecto en Cartagena y espera triplicar su operación
Se trata del Parque Solar Puertos de Santander, una iniciativa que se desarrolla en el municipio de Cimitarra y que contará con una financiación de hasta $200.000 millones por parte del Banco de Occidente. El proyecto busca aprovechar el potencial de la energía solar para incorporar electricidad de origen renovable a la red que abastece al país.
La iniciativa es desarrollada por Patria Investments Colombia y Ashmore Colombia. Con una capacidad instalada aproximada de 250 megavatios pico (MWp), el parque tiene una generación estimada superior a 500 gigavatios hora (GWh) al año.
La expectativa es que entre en operación comercial durante 2028. Antes de llegar a esa etapa, el proyecto deberá avanzar en su desarrollo y construcción para comenzar a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional.
¿Qué se sabe del megaproyecto solar en Santander?
El Parque Solar Puertos de Santander es una de las iniciativas de generación renovable que avanzan en Colombia. Su capacidad proyectada y la cantidad de electricidad que espera producir lo convierten en un proyecto relevante dentro de la expansión de la infraestructura solar.
De acuerdo con la información entregada por el Banco de Occidente, la planta tendrá una capacidad instalada cercana a 250 MWp y podría generar más de 500 GWh anuales. Esa producción equivaldría al consumo de cientos de miles de hogares colombianos, según la estimación divulgada por la entidad financiera.
La energía generada se incorporará al Sistema Interconectado Nacional, que permite transportar y distribuir electricidad a través de la infraestructura eléctrica del país. De esta manera, el proyecto contribuiría a diversificar las fuentes de generación disponibles.
La incorporación de nuevas plantas solares permite ampliar la participación de fuentes renovables en la producción eléctrica. Sin embargo, la entrada de un proyecto de estas características no significa, por sí sola, que los usuarios vayan a experimentar una reducción automática en sus facturas de energía: el efecto sobre las tarifas depende de otros factores del mercado eléctrico.
El Banco de Occidente participó en el otorgamiento conjunto de financiación para el desarrollo del parque, con una suma de hasta $200.000 millones destinada a esta operación.
El cierre de la transacción se concretó a comienzos de septiembre de 2026. En el proceso también participó Aval Banca de Inversión como asesor financiero de las entidades involucradas.
Puede interesarle: CDT con tasas superiores al 13 %: así puede comparar opciones y abrir uno desde el celular en menos de 10 minutos
Carlos Andrés Echeverri Bustamante, vicepresidente de Empresas del Banco de Occidente, señaló que la participación de la entidad responde a su interés en respaldar proyectos de infraestructura vinculados con la transición energética y el crecimiento económico.
La financiación es uno de los componentes que permiten avanzar en iniciativas de infraestructura que requieren recursos para desarrollar su capacidad de generación e integrarse al sistema eléctrico. En este caso, el respaldo financiero acompaña el desarrollo de una planta que busca aportar nueva energía renovable al país.