CDT con tasas superiores al 13 %: así puede comparar opciones y abrir uno desde el celular en menos de 10 minutos

Invertir no necesariamente exige tener millones de pesos disponibles ni acudir a una oficina bancaria. En Colombia, cada vez más personas buscan alternativas para obtener rendimientos con sus ahorros, y los certificados de depósito a término (CDT) se mantienen entre las opciones que despiertan interés, especialmente en un momento en el que algunas entidades financieras ofrecen tasas superiores al 13 % efectivo anual (E. A.).
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En medio de ese panorama, MejorCDT relanzó su aplicación con cambios que buscan reducir los pasos necesarios para comparar opciones y abrir uno de estos productos desde el celular. La plataforma asegura que la nueva versión disminuye cerca de 50 % el tiempo de apertura y reduce en 66 % las preguntas requeridas frente a la versión anterior.
Además, la apertura digital puede completarse en menos de 10 minutos, de acuerdo con lo confirmado por Omar Casas, gerente general de MejorCDT. a Valora Analitik. El tiempo concreto puede depender de las condiciones del proceso y de la información que deba suministrar cada usuario.
El cambio apunta a facilitar el acceso a los CDT para quienes quieren empezar a invertir sin enfrentarse a trámites extensos. La plataforma permite consultar alternativas de distintas entidades financieras y elegir dónde abrir el producto, sin costo para el usuario por utilizar el servicio de comparación y apertura digital.
¿Cómo comparar CDT y abrir uno desde el celular?
La nueva aplicación de MejorCDT reúne herramientas para consultar las opciones disponibles y gestionar los certificados desde un solo lugar. El usuario puede revisar las condiciones de los productos ofrecidos por las entidades, escoger la alternativa que prefiera y realizar el proceso de apertura de manera digital.
El procedimiento busca eliminar algunas de las barreras tradicionales para acceder a estos instrumentos: desplazarse hasta una oficina, hacer filas, completar papeleo y comparar las tasas de cada entidad por separado.
La plataforma también incorpora funciones para consultar el detalle de los CDT que una persona tenga en distintas entidades financieras, hacer seguimiento a cada producto y gestionar su vencimiento. Asimismo, permite registrar la cuenta bancaria en la que la entidad emisora realizará los pagos correspondientes. La nueva versión incluye una sección llamada Panorama Financiero, con información actualizada sobre el mercado y de carácter informativo.
“El relanzamiento de la app significa que nuestros usuarios van a dedicar menos tiempo a abrir su CDT y más a decidir qué hacer con su ahorro. Queremos darles más control: que puedan escoger su entidad y decidir qué hacer cuando su CDT vence, todo desde la app”, afirmó Casas.
CDT con tasas superiores al 13 %: ¿por qué están llamando la atención?
El relanzamiento de la aplicación coincide con un periodo de tasas que, según MejorCDT, resulta especialmente atractivo para los ahorradores. La compañía señala que varias entidades financieras ofrecen CDT con rendimientos superiores al 13 % E. A., niveles que no se veían desde la pospandemia.
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El contexto también está marcado por una inflación anual de 6,29 % en septiembre de 2026. La comparación entre la tasa de un CDT y la inflación ayuda a evaluar el rendimiento real del ahorro, aunque el resultado depende de la tasa específica que ofrezca cada entidad, del plazo, de los impuestos aplicables y de las condiciones del producto.
Por eso, antes de abrir un CDT, conviene comparar no solo la tasa anunciada, sino también el plazo durante el cual el dinero permanecerá depositado, las condiciones para retirar los recursos y la fecha de vencimiento. Las tasas pueden variar entre entidades y cambiar con el tiempo.
Cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia evidencian el peso de estos instrumentos entre los ahorradores. Según su más reciente reporte, las personas naturales tenían $156 billones en saldos de CDT, frente a $127 billones en cuentas de ahorro.
La compañía agrega que alrededor de 2,5 millones de personas tienen un CDT en Colombia, cerca del 5 % de la población. Estos datos reflejan que el producto tiene presencia en el mercado, aunque todavía no es utilizado por la mayoría de los colombianos.
La plataforma informó que alcanzó 700.000 usuarios en menos de cinco años. De acuerdo con la empresa, las personas que han utilizado el servicio han recibido más de $200.000 millones en rendimientos pagados por las entidades financieras emisoras de los certificados.
Otro dato destacado por MejorCDT es que dos de cada tres usuarios tienen más de un CDT, una señal que la compañía interpreta como una mayor diversificación de sus ahorros.
Cada CDT es emitido por una entidad financiera, que responde por las condiciones del producto y por el pago del capital y los rendimientos. Los certificados cuentan con el seguro de depósitos de Fogafín, sujeto a los términos y límites aplicables a cada entidad inscrita.
Para MejorCDT, facilitar la apertura es parte de un esfuerzo más amplio por acercar las inversiones a personas que no necesariamente tienen conocimientos financieros avanzados.
“Queremos que invertir no requiera conocimientos financieros avanzados ni horas de trámites. Nuestra responsabilidad es hacer que el proceso sea cada vez más sencillo, claro y transparente, identificando y eliminando las fricciones desde producto y tecnología”, explicó Camilo Ramírez, Chief Product Officer de MejorCDT.
La compañía indicó que el lanzamiento coincide con el mes del ahorro, que termina el 31 de octubre con el Día Mundial del Ahorro, y con el periodo en el que muchas personas empiezan a planear cómo cerrar 2026 y organizar sus finanzas para 2027.
“Los CDTs fueron nuestro punto de partida, pero la oportunidad es mucho más amplia: queremos seguir construyendo una experiencia que haga que invertir sea cada vez más sencillo y conveniente para los colombianos, de la mano de las entidades vigiladas con las que trabajamos. Esta nueva versión de la app es un paso en esa evolución”, señaló Casas.
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La posibilidad de abrir un CDT en menos de 10 minutos puede reducir una barrera operativa, pero no reemplaza la decisión financiera. Antes de invertir, cada persona debe revisar la tasa, el plazo, las condiciones de vencimiento y la entidad que emitirá el certificado. La facilidad digital ayuda a comparar opciones; elegir la más adecuada sigue dependiendo de las necesidades y objetivos de ahorro de cada usuario.
La nueva versión de la app de MejorCDT ya está disponible para descarga en App Store y Google Play.