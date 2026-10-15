Limitar el uso del efectivo en Colombia: proponen a De la Espriella que tampoco se acepte para pagar peajes, taxis y estos servicios

El uso del efectivo en Colombia podría tener nuevas restricciones si prospera la iniciativa del Gobierno para combatir las finanzas ilícitas. Mientras el presidente Abelardo De la Espriella impulsa un estatuto antiterrorista que contempla límites para determinadas transacciones de alto valor, el gremio de las empresas tecnológicas financieras propuso extender los pagos digitales obligatorios a servicios cotidianos como los peajes, los taxis y el transporte público.
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La propuesta fue presentada por Colombia Fintech, asociación que expresó su respaldo a los artículos del estatuto antiterrorista que buscan reducir el uso de dinero físico en ciertas operaciones. El gremio también anunció que acompañará el trámite de la iniciativa en el Congreso de la República para impulsar su aprobación.
La discusión va más allá de las compras de apartamentos, vehículos y lotes, operaciones que el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, considera que deben contar con mecanismos para rastrear el origen de los recursos.
El estatuto antiterrorista busca fortalecer las herramientas del Estado contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal. Según lo anunciado por De la Espriella en su alocución del lunes 12 de octubre, el proyecto también contempla un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes, restricciones para celebrar contratos con el Estado y sanciones por ataques con drones contra civiles o integrantes de la Fuerza Pública.
La iniciativa deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso, con presentación a cargo del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara. En paralelo, Colombia Fintech puso sobre la mesa medidas adicionales para acelerar la transición hacia los pagos digitales.
¿En qué servicios proponen limitar el pago en efectivo en Colombia?
Colombia Fintech planteó una agenda con tres frentes para ampliar el uso de pagos electrónicos en el país. Las propuestas abarcan tanto las transacciones de alto valor como algunos servicios que millones de personas utilizan a diario.
- Poner límites al efectivo en compras de alto valor. El gremio propone establecer topes al uso de dinero físico para adquirir vehículos, inmuebles y activos de alta gama. La intención es que estas operaciones se canalicen a través del sistema digital, lo que permitiría dejar un mayor registro de los movimientos de dinero.
- Llevar los pagos digitales obligatorios a peajes y trámites públicos. Colombia Fintech propone declarar de adopción digital obligatoria a sectores como los peajes nacionales y los trámites del Estado. En ese escenario, plantea eliminar el recaudo físico en ventanillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otras instituciones públicas.
- Extender Bre-B a taxis, transporte público y pequeños comercios. El gremio propone llevar los códigos y las llaves del sistema de pagos inmediatos Bre-B al transporte público masivo, los taxis y los micronegocios. La propuesta incluye incentivos para que los pequeños establecimientos adopten estos medios sin asumir sobrecostos.
¿Por qué buscan reducir el uso del efectivo en Colombia?
Para Colombia Fintech, reducir la dependencia del dinero físico puede contribuir a la formalización empresarial, el crecimiento económico y la transparencia de las transacciones. El gremio sostiene que estas medidas también ayudarían a cerrarles el paso a las finanzas ilícitas.
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Las cifras que presentó la asociación muestran que el efectivo ha perdido participación como medio de pago predominante, aunque sigue teniendo un peso importante. En 2014 era el medio principal para el 89 % de la población; en 2022 la proporción bajó al 78,4 % y en 2025 llegó al 66 %.
Por valor de las transacciones, el efectivo pasó de concentrar el 91 % en 2014 al 65 % en 2025. Sin embargo, continúa circulando una cantidad importante de dinero físico: Colombia Fintech indicó que en 2025 el dinero en circulación creció 6,6 % en términos reales, hasta alcanzar $170,2 billones, equivalentes al 8,4 % del producto interno bruto (PIB). Los billetes de $50.000 y $100.000 representaban conjuntamente el 92 % del total en circulación.
El gremio también señaló que el uso del efectivo sigue siendo especialmente relevante para hogares de menores ingresos y comercios pequeños. Según sus cifras, el 87,5 % de las personas que ganan menos de un salario mínimo paga únicamente con dinero físico.
En transporte público, peajes y taxis, más del 75 % de los cobros se realiza exclusivamente en efectivo, de acuerdo con los datos incluidos por la asociación. Este indicador explica por qué el gremio propone intervenir esos sectores: cualquier transición tendría un efecto directo en las formas de pago de los ciudadanos.
Colombia Fintech sostiene que el país cuenta con una infraestructura tecnológica que permitiría ampliar el uso de pagos digitales. Entre los elementos que destaca está Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, junto con el crecimiento de las billeteras digitales y su adopción por parte de hogares y comercios.
La asociación indicó que, en 2025, las billeteras digitales superaron a las cuentas de ahorro en uso: alcanzaron al 69,5 % de los adultos, frente al 55,4 % que utilizaba cuentas de ahorro. Además, los retiros pasaron de representar el 46,3 % de las operaciones de billeteras en 2020 al 18,9 % en 2025.
El gremio también reportó que la demanda transaccional de efectivo se redujo de cerca del 23 % en el segundo trimestre de 2025 a alrededor del 17 % en el cuarto trimestre, en un periodo en el que llegó Bre-B.
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Como otro antecedente, Colombia Fintech citó un piloto del Programa Mundial de Alimentos en el país: el 91 % de los beneficiarios prefirió recibir recursos mediante una billetera digital en lugar de giros o efectivo, y el 31 % dejó el dinero dentro de la aplicación.