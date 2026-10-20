Multinacional alemana invertirá 4 millones de euros en megaproyecto en Cartagena y espera triplicar su operación

Cartagena se consolida como un punto estratégico para las inversiones que buscan aprovechar la conexión de Colombia con los mercados internacionales. Su infraestructura portuaria y su ubicación en el Caribe han atraído la atención de compañías que ven en la ciudad una oportunidad para ampliar sus operaciones y llegar a otros países de la región.
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En medio de ese panorama, la empresa alemana MANN+HUMMEL proyecta invertir cerca de 4 millones de euros desde enero de 2027 para ampliar su centro de distribución en Cartagena. La iniciativa busca convertir la operación colombiana en una plataforma logística para abastecer mercados del norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
La compañía, especializada en soluciones de filtración, espera que la expansión le permita triplicar el volumen que gestiona actualmente desde Cartagena. El plan contempla recursos para inventario, infraestructura y operación, además de la contratación de personal adicional.
La inversión también podría tener efectos sobre el empleo y la disponibilidad de repuestos automotores en la región. Según las proyecciones de MANN+HUMMEL, la ampliación permitiría generar más de 30 empleos directos e indirectos durante los próximos años.
“Para MANN+HUMMEL, invertir en Colombia es una decisión que responde a nuestra visión de largo plazo y a la confianza en el potencial del país como plataforma de crecimiento regional. Queremos estar más cerca de nuestros clientes, ofrecerles una mayor disponibilidad de productos y construir una operación preparada para acompañar las necesidades de los mercados que atendemos”, señaló Thomas Fischer, chairman de la compañía.
¿En qué consiste la inversión de la empresa alemana en Cartagena?
El proyecto busca ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución de MANN+HUMMEL en Colombia. En lugar de concentrar su operación exclusivamente en el mercado nacional, la compañía quiere utilizar a Cartagena como punto de abastecimiento para clientes de otros países.
La operación se apoyará en la infraestructura del Centro de Distribución Logística Internacional (CDLI) de Contecar y será gestionada mediante un operador logístico externo.
Desde allí, la empresa proyecta consolidar inventario de sus marcas MANN-FILTER, WIX Filters y Purolator, que atienden el mercado independiente de repuestos automotores, conocido en el sector como IAM.
Para los distribuidores y talleres, la disponibilidad de piezas es un factor importante para mantener los vehículos en funcionamiento. Contar con inventario más cercano a los mercados que se atienden puede mejorar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de entrega, uno de los objetivos que persigue la ampliación.
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La empresa también busca diversificar sus rutas de suministro y contar con alternativas frente a eventuales interrupciones en las cadenas logísticas globales. La inversión proyectada, por tanto, no se limita a aumentar el espacio de distribución: pretende modificar el alcance regional de la operación colombiana.
La apuesta de MANN+HUMMEL coincide con el movimiento de carga registrado en los puertos colombianos. Según cifras provisionales del Boletín Estadístico de Tráfico Portuario de la Superintendencia de Transporte, el transbordo en Colombia creció 16,9 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, equivalente a dos millones de toneladas adicionales.
En ese mismo semestre, Cartagena movilizó 27 millones de toneladas y concentró el 30,6 % del tráfico portuario nacional, la mayor participación entre las zonas portuarias del país.
Estas cifras ayudan a explicar por qué la ciudad puede resultar atractiva para empresas que necesitan mover mercancías y distribuir productos entre distintos mercados. Su conectividad portuaria ofrece una alternativa para organizar inventarios y atender a clientes regionales sin depender de una sola ruta de suministro.
Con la expansión, MANN+HUMMEL espera fortalecer su presencia en el norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, con la meta de alcanzar una participación de mercado del 15 % en esa región. Se trata de un objetivo de la empresa y no de una participación que ya haya alcanzado.
La ampliación se desarrolla en un mercado automotor que está cambiando con la incorporación de nuevas tecnologías. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, un crecimiento de 221,7 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de Fenalco y la ANDI elaboradas con información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) citadas por la empresa.
MANN+HUMMEL fue fundada en 1941 en Ludwigsburg, Alemania, y en 2026 cumple 85 años de trayectoria. La compañía familiar cuenta con más de 20.000 empleados y presencia en más de 80 ubicaciones en el mundo.
En 2025 registró ingresos aproximados de 4.200 millones de euros. Su capacidad tecnológica se apoya en una red global de más de 1.000 ingenieros de investigación y desarrollo, según la información entregada por la compañía.
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La inversión proyectada en Cartagena representa un paso en la evolución de su presencia en Colombia y amplía el papel del país dentro de su estrategia de abastecimiento para Latinoamérica.