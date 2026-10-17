Entrevista | El pedido de Latam Airlines al Gobierno De la Espriella para poder abrir más rutas y frecuencias en Colombia

Cada vez más viajeros buscan diferenciales al momento de elegir una aerolínea: la puntualidad, la comodidad, el servicio a bordo y la conectividad ganan terreno frente a una decisión basada exclusivamente en el precio. En medio de esta transformación del mercado, LATAM Airlines cumple 15 años de operación en Colombia y plantea nuevos retos para seguir creciendo.
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En diálogo con Valora Analitik, Érika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, señaló que el crecimiento de la compañía depende, en parte, de las condiciones que encuentre para ampliar su operación en el país. Por eso, pidió acelerar las inversiones en aeropuertos, avanzar en concesiones y revisar aspectos operativos que permitan abrir más rutas y frecuencias.
“El pedido principal es trabajar en infraestructura”, afirmó la directiva, quien también llamó la atención sobre las cargas impositivas que enfrenta el sector aéreo y su posible impacto en el precio final que pagan los pasajeros.
La discusión cobra relevancia porque Colombia es el segundo mercado de Latam en Sudamérica por número de pasajeros. Aunque la aerolínea asegura que mantiene sus planes de inversión y expansión, la demanda no se traduce automáticamente en más vuelos: la capacidad de los aeropuertos y las condiciones para operar también determinan el margen de crecimiento.
El Dorado, Medellín y otros aeropuertos, en el centro de la discusión
Uno de los principales puntos planteados por Latam es la necesidad de ampliar la capacidad aeroportuaria, especialmente en Bogotá, donde se concentra una parte importante de su operación doméstica.
Zarante explicó que el trabajo sobre infraestructura no debe limitarse al aeropuerto El Dorado. También destacó los avances y las iniciativas relacionadas con Medellín, Barranquilla y Cali, ciudades que considera relevantes para el desarrollo de la conectividad aérea: “Yo creo que el pedido ha sido a nivel de infraestructura aeroportuaria, un plan de trabajo que el Gobierno tiene también priorizado”, señaló la CEO.
La directiva agregó que Colombia arrastra un rezago en inversiones aeroportuarias de aproximadamente una década, por lo que considera necesario invertir en terminales que no estén concesionadas y avanzar en los procesos de concesión que permitan desarrollar nuevas obras.
Para Latam, la infraestructura no solo es importante para aumentar el número de pasajeros, sino también para aprovechar el potencial de las rutas nacionales y atender la demanda de los viajeros corporativos y turísticos.
Los cambios que propone Latam para ampliar la operación en Bogotá
Más allá de las inversiones de largo plazo, Latam también plantea medidas operativas que podrían contribuir a aprovechar mejor la capacidad existente en El Dorado. Según Zarante, uno de los frentes de trabajo es el monitoreo de los slots, es decir, los espacios de tiempo asignados para que las aerolíneas puedan realizar despegues y aterrizajes. La revisión de estos espacios permitiría evaluar si existe margen para incrementar la capacidad operativa del aeropuerto.
La directiva mencionó, además, los sistemas de aproximaciones paralelas y el sistema de aterrizaje por instrumentos, conocido como ILS, que facilita las operaciones cuando hay condiciones de baja visibilidad.
Este último punto es relevante para Bogotá, donde la neblina puede reducir la capacidad de operación del aeropuerto y afectar la programación de los vuelos: “Si el aeropuerto, en la medida en que este sistema esté funcionando como ha de funcionar, permitiría que esa capacidad no se disminuya y no se afecte a la operación”, sostuvo Zarante.
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La propuesta de la compañía consiste, por tanto, en combinar nuevas inversiones con mejoras operativas que permitan utilizar de manera más eficiente la infraestructura disponible.
Latam Airlines transportó más de 10 millones de pasajeros en Colombia
La aerolínea llega a esta discusión con una operación que ha ganado peso en el mercado nacional. De acuerdo con Zarante, Colombia es el segundo mercado de Latam en Sudamérica por número de pasajeros y representa una plaza estratégica para el grupo.
La directiva recordó que la compañía transportó más de 10 millones de pasajeros en el país durante el año anterior. Para 2026, señaló que ya había superado los 6,8 millones de viajeros a septiembre y que la meta es alcanzar nuevamente los 10 millones y, de ser posible, superar esa cifra.
Latam se ha consolidado como el segundo operador del mercado aéreo colombiano, según la ejecutiva. Su estrategia combina el fortalecimiento de Bogotá con el crecimiento en otras ciudades y rutas donde identifica oportunidades comerciales.
Entre los corredores destacados está Bogotá-Medellín, que registró un crecimiento superior al 5 % durante 2026, según las cifras entregadas por Zarante. La compañía también reporta una tendencia de crecimiento de entre 10 % y 11 % en rutas de la costa Caribe, con ejemplos como Cartagena-Barranquilla. De acuerdo con la CEO, estos corredores han adquirido mayor relevancia para los pasajeros corporativos, que demandan más opciones de conectividad.
Montería también figura entre los mercados en los que Latam identifica potencial de crecimiento, después de las dificultades que afectaron la operación a comienzos de año: “Seguimos consolidando el mercado aéreo doméstico en Colombia”, afirmó Zarante, quien reiteró que la compañía mantiene su intención de invertir en el país.
La expansión de la operación también está condicionada por el comportamiento de los costos. Durante la entrevista, Zarante señaló que el precio del combustible ha representado una presión importante para la industria aérea mundial.
El pasajero colombiano ya no elige aerolínea solo por precio
En paralelo a los planes de crecimiento, Latam identifica cambios en las prioridades de los viajeros colombianos. Según Zarante, el precio continúa siendo un factor importante, pero ha dejado de ser el único elemento que determina la elección de una aerolínea: “La puntualidad, la experiencia, que quiere wifi a bordo, que quiere un servicio gratuito de snack, que eso sí, ya tenga mayor espacio”, explicó.
La directiva sostuvo que los viajeros valoran cada vez más una propuesta integral que combine el servicio, la comodidad y la experiencia durante el vuelo. En esa estrategia, Latam ha incorporado productos de marcas colombianas a su servicio a bordo, entre ellos Chocoramo, Alpina y otros alimentos locales. Zarante destacó que estas iniciativas buscan generar cercanía con los pasajeros y conectar la experiencia de viaje con elementos reconocidos de la cultura nacional.
Los 15 años de Latam Airlines en Colombia
La historia de la aerolínea en el país se remonta a Aires, compañía que posteriormente se convirtió en LAN Colombia y adoptó la marca Latam Airlines Colombia en 2015.
Como parte de la conmemoración, Latam y la Cámara de Comercio de Ibagué realizaron el 14 de octubre una actividad gastronómica en los vuelos de ida y vuelta entre Bogotá e Ibagué, con productos de empresarios del Tolima.
La iniciativa incluyó chips de arracacha y hojuelas elaboradas a partir de cereza de café, con el objetivo de dar visibilidad a emprendimientos regionales y conectar la experiencia de vuelo con la oferta productiva local.
Sin embargo, para la aerolínea, el reto de los próximos años va más allá de las actividades conmemorativas: consiste en mantener su crecimiento en un mercado donde la demanda de transporte aéreo debe acompañarse de mayor capacidad aeroportuaria y condiciones que permitan ampliar la conectividad.
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El mensaje de Latam al Gobierno es que la expansión de rutas y frecuencias requiere decisiones sobre infraestructura, eficiencia operativa y costos. La compañía aseguró que mantiene su intención de invertir en Colombia, pero dejó claro que aprovechar nuevas oportunidades dependerá, en parte, de las condiciones que encuentre para operar y crecer.