Relevante | EPM cierra venta de importante negocio de energía que abastece a 35 municipios del Caribe colombiano

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció este miércoles 21 de octubre la firma de un contrato para vender la totalidad de su participación en un negocio de distribución de energía eléctrica que atiende a aproximadamente 361.000 clientes en la región Caribe.
La operación se realizó a través de su filial Inversiones Energía Internacional S.A., que suscribió un acuerdo de compraventa con Latam Energy Distribution Group S.A. para transferir el 100 % de sus acciones en Distrienergía Internacional Panamá S.A., propietaria de Energía Atenea S.A.S. E.S.P., conocida como Energua.
La compañía objeto de la transacción atiende un mercado de 35 municipios, distribuidos entre Cesar (19), Bolívar (10) y Magdalena (6). Este negocio surgió del proceso de escisión parcial de CaribeMar de la Costa (Afinia), también vinculada al Grupo EPM.
¿Quién es el comprador del negocio de energía de EPM?
Latam Energy Distribution Group es una sociedad domiciliada en Panamá, respaldada por inversionistas centroamericanos con experiencia en los sectores de energía, infraestructura, finanzas y telecomunicaciones. Según EPM, el comprador cuenta además con aliados técnicos y tecnológicos con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano.
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El objetivo de la operación es garantizar la continuidad del servicio mediante un modelo de gestión adaptado a las necesidades de los municipios atendidos. EPM explicó que esta decisión también busca concentrar sus recursos, fortalecer su sostenibilidad financiera y gestionar sus riesgos.
La venta todavía no se ha concretado, debido a que el cierre está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos previos. Mientras se completa ese proceso, la operación del mercado continuará bajo las condiciones establecidas para la etapa anterior a la transferencia.
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