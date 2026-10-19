Grupo Argos, EPM y otras cinco empresas impulsan obra vial que beneficiará a 28.000 personas en Antioquia

Siete empresas colombianas se unieron para ejecutar el mejoramiento de un corredor vial en el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La intervención contempla 5,4 kilómetros de vía y beneficiará a cerca de 28.000 habitantes de esta región del país.
Este lunes 19 de octubre se realizó el acto de primera piedra del proyecto, correspondiente a la segunda etapa del mejoramiento de la vía Campo Alegre (Ruta 25-Caucasia) – Nechí. La iniciativa busca fortalecer la conectividad del municipio y facilitar el transporte de personas y productos.
Las empresas participantes son Productora de Alimentos Concentrados para Animales Contegral, Alimentos Finca, Mineros Aluvial, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Inversiones Pinamar, Grupo Argos y Logitrans, que aportarán recursos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
Obra vial en Antioquia será financiada por siete empresas mediante Obras por Impuestos
El proyecto permitirá intervenir un corredor estratégico para las comunidades rurales de Nechí, donde las condiciones de las carreteras inciden en los desplazamientos y el transporte de mercancías hacia otros municipios.
El mecanismo de Obras por Impuestos permite que las empresas destinen parte de sus obligaciones tributarias a financiar proyectos de inversión pública en territorios priorizados, mediante esquemas autorizados por el Gobierno Nacional.
Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción y Obras por Impuestos de Grupo Argos, explicó que el mejoramiento del corredor busca conectar a las comunidades, facilitar el transporte de productos y fortalecer las oportunidades económicas y sociales del municipio.
Por su parte, Santiago Cardona Múnera, vicepresidente de Mineros para Colombia, destacó que la participación de la compañía responde a su compromiso con el desarrollo de infraestructura y el bienestar de las comunidades del Bajo Cauca.
La intervención también busca facilitar el acceso de los habitantes a servicios de educación, salud y empleo, además de mejorar las condiciones para que los productores locales transporten sus mercancías y accedan a nuevos mercados.
Grupo Argos y EPM destacan inversiones en infraestructura regional
El proyecto de Nechí se suma a las iniciativas de infraestructura que diferentes compañías han desarrollado en Colombia mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, especialmente en municipios con necesidades de conectividad y servicios públicos.
De acuerdo con Grupo Argos, la compañía ha movilizado cerca de $800.000 millones en casi 50 proyectos relacionados con infraestructura vial, educación y saneamiento de agua, que han beneficiado a más de 600.000 personas en comunidades rurales.
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Por su parte, EPM informó que ha aportado más de $126.000 millones a cerca de 23 iniciativas de Obras por Impuestos, con las cuales se han beneficiado más de 292.000 personas.
Hernán Andrés Ramírez Ríos, líder de Obras por Impuestos de EPM, señaló que este mecanismo permite articular recursos de las compañías y entidades territoriales para mejorar las condiciones de infraestructura y promover el desarrollo regional.