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Inician las obras para el mejoramiento de la vía Amalfi – Chorritos que beneficiará a más de 28.000 personas en Antioquia

El proyecto contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía terciaria entre el casco urbano de Amalfi y el centro poblado Chorritos.

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La estrategia de Grupo Argos. Imagen: Grupo Argos

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Este viernes 16 de octubre comenzaron oficialmente las obras de mejoramiento de la vía Amalfi – Chorritos, una intervención que se desarrolla mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y que fortalecerá la conectividad del nordeste antioqueño beneficiando a más de 28.000 personas.

Carlos Gómez, gerente de reconstrucción de Grupo Argos, explicó que “Obras por Impuestos demuestra lo que podemos lograr cuando el sector público y las empresas sumamos capacidades alrededor de las prioridades de los territorios. En Grupo Argos hemos movilizado cerca de $800.000 millones a través de este mecanismo en casi 50 proyectos, recursos que se han convertido en vías, instituciones educativas e infraestructura para el saneamiento de agua en beneficio de más de 600.000 personas en comunidades rurales”.

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El proyecto, con una inversión superior a los $36.000 millones, contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía terciaria entre el casco urbano de Amalfi y el centro poblado Chorritos. La vía, que será entregada en el primer semestre de 2028, conecta con la zona de La Laguna y pasa por el Aeropuerto de Amalfi, lo que la convierte en un corredor relevante para la movilidad de las comunidades y para la dinámica económica y productiva del municipio.

Las obras incluyen la construcción de pavimento rígido, dos puentes vehiculares, nuevas alcantarillas y trabajos de mantenimiento de las estructuras de drenaje existentes.

Cabe resaltar que esta iniciativa es posible gracias a la articulación de cinco empresas que han unido esfuerzos para fortalecer la infraestructura vial de esta región: Dexco Colombia S.A., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Grupo Argos S.A., Zona Franca Argos S.A.S. y Logitrans S.A.

Además, Cementos Argos participa como gerente técnico del proyecto, acompañando la coordinación y ejecución de una intervención orientada a mejorar las condiciones de movilidad, fortalecer la conectividad rural y generar mejores condiciones para el desarrollo del municipio.

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