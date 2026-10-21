Gobierno nombró a Marco Fidel Acosta como nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro

El Gobierno nacional nombró a Marco Fidel Acosta Rico como nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), mediante el Decreto 1580 del 21 de octubre de 2026, expedido a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La designación quedó oficializada con la firma del presidente de la República y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y tiene vigencia desde la expedición del documento.
Acosta llega a la entidad encargada de administrar las cesantías de sus afiliados y facilitar el acceso a financiación para vivienda y educación en Colombia.
¿Quién es Marco Fidel Acosta, nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro?
Marco Fidel Acosta es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, teólogo de la Universidad Bautista de Cali y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.
Su trayectoria está vinculada principalmente a la política y la administración pública. Fue concejal de Bogotá durante el periodo 2020-2023 y resultó reelegido para el periodo 2024-2027 por el partido Colombia Justa Libres.
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Durante su primer periodo en el Concejo fue autor del Acuerdo Distrital 864 de 2022, que establece lineamientos para fortalecer la atención de personas que requieren altos niveles de apoyo y de sus cuidadores en Bogotá.
Acosta también se desempeñó como docente de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, donde impartió clases de Política Pública y Gestión Pública de la Seguridad.
Además, fue uno de los fundadores del partido Colombia Justa Libres y ejerció como coordinador ejecutivo de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador John Milton Rodríguez.
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